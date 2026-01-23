Συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τον νέο Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου – Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης είχε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου – Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγο κ. Μιχάλη Σεληνιωτάκη και με τον νέο Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου Πύραρχο κ. Δημήτρη Καλλιοντζή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκε η σημασία του αποτελεσματικού επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για τη συνέχιση και ενίσχυση της στενής συνεργασίας των δύο πλευρών.

Παραβρέθηκαν επίσης στη συνάντηση, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Στερεός Ατσαλάκης και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΝ κ. Κωνσταντίνος Αφορδακός, με την ιδιότητά τους και ως υπηρετούντες στην Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου, και ο Επιχειρησιακός Αξιωματικός στο γραφείο του Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου – Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης Αντιπύραρχος κ. Γιώργος Ξυπάκης.

Ο Δήμαρχος συνεχάρη τον κ. Σεληνιωτάκη και τον κ. Καλλιοντζή για την προαγωγή τους, μετέφερε τις ευχές του για κάθε επιτυχία στα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνουν, εκφράζοντας παράλληλα τη διάθεση του Δήμου Αγίου Νικολάου να συνεχίζει να στηρίζει με κάθε πρόσφορο τρόπο, στο πλαίσιο των διακριτών του αρμοδιοτήτων, το απαιτητικό και δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, ο κ. Μενεγάκης ευχαρίστησε το σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος για τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει στην πολιτική προστασία και στη διαφύλαξη του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Στη συνάντηση τέθηκε, επίσης, το θέμα της ανέγερσης νέου Μεγάρου στον Άγιο Νικόλαο για τη στέγαση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγίου Νικολάου, στο οικόπεδο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με τον Δήμαρχο να τονίζει ότι ο Δήμος θα συνδράμει ώστε να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο, το οποίο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας και την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Πυροσβεστικής στην περιοχή.

Από την πλευρά του ο Υποστράτηγος κ. Σεληνιωτάκης, από κοινού με τον κ. Πύραρχο κ. Καλλιοντζή, ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο για τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου προς την Πυροσβεστική, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης αυτής της συνεργασίας, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την αποτελεσματική επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Δήμαρχος προσέφερε στους κ. κ. Σεληνιωτάκη και Καλλιοντζή, ως αναμνηστικό, από ένα λεύκωμα του Δήμου Αγίου Νικολάου.