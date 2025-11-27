CAFE MELI
Συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τον Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου

27/11/2025
Με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη συναντήθηκαν ο πρόεδρος του Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου (Ν.Α.Σ.Α.Ν.) Μιχάλης Φαρσάρης, και οι προπονητές Δημήτρης Γρηγοράκης και Γιάννης Κουτουλάκης, με αφορμή τις πρόσφατες επιτυχίες των αθλητών του Συλλόγου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP 2025 στο Άμπου Ντάμπι.

Οι αθλητές του Ν.Α.Σ.Α.Ν. Άννα Φιρφιρή και Μάνος Φαρσάρης, σημείωσαν σημαντικές διεθνείς διακρίσεις απέναντι στους κορυφαίους νέους αθλητές του κόσμου, κατακτώντας τη 2η θέση στο ομαδικό Τεχνικό Αγώνισμα και την 6η θέση στα 100 μ. αντίστοιχα, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με ιδιαίτερη επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε εκτενής αναφορά στον καθοριστικό ρόλο των διεθνών διοργανώσεων “Agios Nikolaos on SUP”, που ξεκίνησαν το 2015 από τον Δήμο Αγίου Νικολάου και τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση και καθιέρωση του SUP στην Κρήτη.

Σήμερα, ο Άγιος Νικόλαος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα ανάπτυξης του αθλήματος, με:

– έως και 70 αθλητές στα καλοκαιρινά τμήματα

– 25 αθλητές που συνεχίζουν συστηματική προπόνηση και τον χειμώνα.

Οι επιτυχίες της Άννας με τη 2η θεση στο ομαδικό Τεχνικό Αγώνισμα και του Μάνου με την 6η θέση στα 100μ., αποτελούν φυσική συνέχεια αυτής της πολύχρονης προσπάθειας και απόδειξη της δυναμικής που έχει αναπτυχθεί μέσα από τη συνεργασία του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Δ.Α.Ε.Α.Ν., του Ν.Α.Σ.Α.Ν. και της τοπικής κοινωνίας. Αξιοσημείωτη είναι και η αναγνώριση της  Πολιτείας για αυτές τις επιτυχίες των αθλητών, μεσω της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε, Καγιάκ, Sup & Surf, η οποία παρέχει στους αθλητές τη δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις, ως επιβράβευση των υψηλών επιδόσεών τους.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης συνεχάρη θερμά τους αθλητές αλλά και τους γονείς τους για τη στήριξη που τους παρέχουν, τους προπονητές και τον Σύλλογο για τη σπουδαία δουλειά που επιτελούν, τονίζοντας ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια του τόπου και τον αθλητισμό στην περιοχή, προσφέροντας υγιείς διεξόδους στη νεολαία.

Επόμενος στόχος: Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα SUP 2026

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Δήμος Αγίου Νικολάου και ο Ν.Α.Σ.Α.Ν. ανακοίνωσαν και την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν τη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος SUP το 2026,  ένα μεγάλο διεθνές γεγονός που θα αναδείξει περαιτέρω τον Άγιο Νικόλαο στον παγκόσμιο χάρτη του αθλήματος και θα ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή προβολή του.

Η πλευρά του Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου απηύθυνε ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο και τη Δ.Α.Ε.Α.Ν. για τη σταθερή και διαχρονική στήριξή τους και δεσμεύθηκε να συνεχίσει τη δυναμική του πορεία, με στόχο ο Άγιος Νικόλαος να καθιερωθεί ως  σημείο αναφοράς για το SUP σε ολόκληρη την Ευρώπη.

27/11/2025
