Συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με μέλη του Δ.Σ της Ε.Θ.Ο.Α.Ν

Συνάντηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας Αγίου Νικολάου (ΕΘΟΑΝ) Θεόδωρο Μπεκατώρο, Αντώνη Νωτάκη, Δέσποινα Κερούλη είχε σήμερα (11/2) ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης.

Ο κ. Μενεγάκης ενημερώθηκε για την παράσταση που ετοιμάζει η Ε.Θ.Ο.Α.Ν και θα παρουσιαστεί στις αρχές της Άνοιξης στο κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο καθώς και τις δράσεις του σωματείου με την πολυετή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου μετά το πέρας της συνάντησης ανέφερε ότι « η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα που δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο του πολιτισμού ανεβάζοντας κάθε χρόνο επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις και συμμετέχοντας στα πολιτιστικά δρώμενα του Αγίου Νικολάου, αποτελεί ένα δραστήριο πολιτιστικό σωματείο με ενεργό ρόλο στην τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να είναι αρωγός στην προσπάθεια της Ομάδας αυτής στηρίζοντας την καλλιτεχνική τους παραγωγή που όπως διαπιστώνουμε ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της τοπικής κοινωνίας και προάγει τον πολιτισμό μας».