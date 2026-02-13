CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με μέλη του Δ.Σ της Ε.Θ.Ο.Α.Ν

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 13/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Συνάντηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας Αγίου Νικολάου (ΕΘΟΑΝ) Θεόδωρο Μπεκατώρο, Αντώνη Νωτάκη, Δέσποινα Κερούλη είχε σήμερα (11/2) ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης.

Ο κ. Μενεγάκης ενημερώθηκε για την παράσταση που ετοιμάζει η Ε.Θ.Ο.Α.Ν και θα παρουσιαστεί στις αρχές της Άνοιξης στο κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο καθώς και τις δράσεις του σωματείου με την πολυετή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου μετά το πέρας της συνάντησης ανέφερε ότι « η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα που δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο του πολιτισμού ανεβάζοντας κάθε χρόνο επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις και συμμετέχοντας στα πολιτιστικά δρώμενα του Αγίου Νικολάου, αποτελεί ένα δραστήριο πολιτιστικό σωματείο με ενεργό ρόλο στην τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να είναι αρωγός στην προσπάθεια της Ομάδας αυτής στηρίζοντας την καλλιτεχνική τους παραγωγή που όπως διαπιστώνουμε ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της τοπικής κοινωνίας και προάγει τον πολιτισμό μας».

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 13/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ξεκινά άμεσα η εκπόνηση μελέτης για το νέο Διοικητήριο Αστυνομίας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο

13/02/2026

Διακοπή ρεύματος την Κυριακή 15/2 σε περιοχές του Αγίου Νικολάου

13/02/2026

Επίσκεψη του νέου Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης στον Περιφερειάρχη Κρήτης

13/02/2026

Ενας νέος κοινόχρηστος χώρος αναψυχής και παιχνιδιού δημιουργείται στη Νέα Αλικαρνασσό

13/02/2026

Αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου στο Παλαίκαστρο για νέα αντιπλημμυρικά έργα

12/02/2026

Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κρήτης για το 2026

12/02/2026

Δυναμική παρουσία της Κρήτης στην έκθεση «REISEN & CARAVANING 2026» στο Αμβούργο

12/02/2026

Η Κρήτη στις εργασίες του ευρωπαϊκού έργου TRANSCEND για τη λειψυδρία

12/02/2026

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στο Γυμνάσιο Κριτσάς

12/02/2026

Η δικαίωση μιας διαχρονικής διεκδίκησης για τη Μίλατο | του Μανόλη Λεμπίδη

12/02/2026
Back to top button