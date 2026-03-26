Συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2026
Συνάντηση γνωριμίας με το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου είχε την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης.

Η συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκε και η αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Γεωργία Πολυχρονάκη, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των μελών του Συλλόγου και επιβεβαίωσε τους ισχυρούς και διαχρονικούς δεσμούς που συνδέουν τον Δήμο Αγίου Νικολάου με τη Δημοτική Φιλαρμονική, στο πλαίσιο της συνεχούς προώθησης της μουσικής παιδείας και του πολιτισμού στην τοπική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν στο επίκεντρο τα μελλοντικά σχέδια για την εξεύρεση μόνιμης λύσης στέγασης της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Αγίου Νικολάου, καθώς και η προοπτική της μελλοντικής ίδρυσης Δημοτικού Ωδείου, μετά και από την απαραίτητη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Παράλληλα, εξετάστηκαν και μεσοπρόθεσμες λύσεις που θα συμβάλουν στη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας και στέγασης της Φιλαρμονικής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, επίσης, στη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας του Συλλόγου και της Φιλαρμονικής στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, μέσω της διοργάνωσης και συμμετοχής σε εκδηλώσεις και δράσεις, πέραν των καθιερωμένων ετήσιων εμφανίσεων.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό και αναδεικνύουν τη μουσική παράδοση του τόπου, σε συνεργασία με ενεργούς φορείς και συλλόγους της τοπικής κοινωνίας.

