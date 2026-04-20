ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

20 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/04/2026
Επίσκεψη στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, όπου είχε συνάντηση με την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ. Βάσω Ζωγραφάκη, καθώς και με τον αρχαιολόγο της Εφορείας κ. Ζαχαρία Λαμπρινό. Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μπελούκας, ο οποίος είναι και στέλεχος της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε για τα έργα που υλοποιούνται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) στη Σπιναλόγκα, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, σε συνάρτηση και με την αυξημένη επισκεψιμότητα του μνημείου.

Αναφορά έγινε και στη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και του Αρχαιολογικού Μουσείου της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, ενόψει της έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου.

Επίσης, συζητήθηκαν και οι νέες μελέτες που έχει δρομολογήσει η Εφορεία για τη Σπιναλόγκα και οι δυνατότητες συνδρομής του Δήμου στην υλοποίησή τους.

Παράλληλα, εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν νέες προγραμματικές συμβάσεις, όπως η επικαιροποίηση των αρχαιολογικών ζωνών στο Καλό Χωριό με στόχο τον περιορισμό τους, οι σωστικές ανασκαφές, ο καθαρισμός αρχαιολογικών χώρων, κ.ά. στις οποίες θα συμμετάσχει ο Δήμος, καθώς και ο σχεδιασμός για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων μέσω διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τη δέσμευση να υπάρξει εκ νέου συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σχετικά άρθρα

Κοινό μέτωπο των Περιφερειών για το μεταναστευτικό και την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης

20 Απριλίου 2026

Η Κρήτη στη Διεθνή Έκθεση κρουαζιέρας Seatrade Cruise Global 2026 στο Μαϊάμι

20 Απριλίου 2026
limeniko

Ενίσχυση του Λιμενικού στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη

20 Απριλίου 2026

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής Μαρτίου – Απριλίου 2026

20 Απριλίου 2026

Τιμή και μνήμη για την 203η επέτειο της εθελοθυσίας στο Σπήλαιο Μιλάτου

20 Απριλίου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 20/4/2026

20 Απριλίου 2026

Τα εγκαίνια της νέας Λέσχης Σίτισης στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου

19 Απριλίου 2026

Μαθητές του Γυμνασίου Κριτσάς συμμετείχαν στο πρόγραμμα EDU4Clima

19 Απριλίου 2026

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για το νέο νοσοκομείο Ρεθύμνου

18 Απριλίου 2026

Στην Κρήτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

18 Απριλίου 2026
