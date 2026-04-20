Συνάντηση δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Επίσκεψη στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, όπου είχε συνάντηση με την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ. Βάσω Ζωγραφάκη, καθώς και με τον αρχαιολόγο της Εφορείας κ. Ζαχαρία Λαμπρινό. Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μπελούκας, ο οποίος είναι και στέλεχος της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε για τα έργα που υλοποιούνται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) στη Σπιναλόγκα, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, σε συνάρτηση και με την αυξημένη επισκεψιμότητα του μνημείου.

Αναφορά έγινε και στη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και του Αρχαιολογικού Μουσείου της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, ενόψει της έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου.

Επίσης, συζητήθηκαν και οι νέες μελέτες που έχει δρομολογήσει η Εφορεία για τη Σπιναλόγκα και οι δυνατότητες συνδρομής του Δήμου στην υλοποίησή τους.

Παράλληλα, εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν νέες προγραμματικές συμβάσεις, όπως η επικαιροποίηση των αρχαιολογικών ζωνών στο Καλό Χωριό με στόχο τον περιορισμό τους, οι σωστικές ανασκαφές, ο καθαρισμός αρχαιολογικών χώρων, κ.ά. στις οποίες θα συμμετάσχει ο Δήμος, καθώς και ο σχεδιασμός για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων μέσω διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τη δέσμευση να υπάρξει εκ νέου συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.