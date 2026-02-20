CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση Σταύρου Αρναουτάκη με τη Διοικούσα Επιτροπή Μπάσκετ του ΟΦΗ

Ανάγνωση ενός λεπτού
Τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη επισκέφθηκαν σήμερα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του τμήματος μπάσκετ ανδρών του ΟΦΗ, στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας και επικοινωνίας του αθλητικού σωματείου με την Περιφέρεια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τη διαχρονική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στον αθλητισμό του νησιού. Σε ένδειξη εκτίμησης, παρέδωσαν στον Σταύρο Αρναουτάκη την επίσημη φανέλα της ομάδας, η οποία φέρει το όνομά του και το λογότυπο της Περιφέρειας Κρήτης ως χορηγού. Αντίστοιχη φανέλα προσφέρθηκε και στον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση.

Παράλληλα, έγινε εκτενής ενημέρωση για την πορεία και τις αγωνιστικές επιδόσεις του σωματείου, καθώς και για το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελεί ο ΟΦΗ, προάγοντας τις αξίες του αθλητισμού στη νεολαία και την τοπική κοινωνία.

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Αρναουτάκης συνεχάρη τα μέλη της διοίκησης για τη σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλουν, τονίζοντας πως η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει αρωγός σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον υγιή αθλητισμό και την κοινωνική συνοχή.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Βαγγέλης Ζάχαρης.

Οροι ανάγνωσης

