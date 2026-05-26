Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με Διπλωματική αντιπροσωπεία από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Συνάντηση με εκπροσώπους διπλωματικών αντιπροσωπειών από την Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία πραγματοποίησε στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Επίτιμη Πρόξενος της Νέας Ζηλανδίας στην Ελλάδα, Ιωάννα Γκουβάτσου, η περιφερειακή υπάλληλος του Προξενείου της Αυστραλίας Jo-Anne Hardie, καθώς και η διευθύντρια Προξενείου και Διαβατηρίων της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα, Leonie Kowalenko.

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία, στην ασφάλεια αλλά και στη σπουδαιότητα χρήσης του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» που αφορά στην προστασία των πολιτών και των ξένων επισκεπτών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος ευχαριστώντας για την επίσκεψη τα στελέχη των Πρεσβειών, ανέφερε, ότι, «Η ασφάλεια των μόνιμων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών που κατακλύζουν την Κρήτη κάθε χρόνο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και βασικό άξονα μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης. Στόχος μας είναι η διαρκής θωράκιση του νησιού, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη στενή συνεργασία, τον συντονισμό και την υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των αρμόδιων υπηρεσιών, εθελοντών και βεβαίως με τον καθοριστικό ρόλο των Σωμάτων Ασφαλείας».

Από την πλευρά τους, τα μέλη της διπλωματικής αντιπροσωπείας εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον κ. Τσαπάκο για την υποδοχή, την ενημέρωση και την εποικοδομητική συνεργασία, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν την Ελλάδα και την Κρήτη με τις δύο χώρες.