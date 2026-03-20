Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μουρνιών

Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μουρνιών Μανόλη Δαμασκηνάκη πραγματοποίησε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής των Μουρνιών, με έμφαση σε έργα υποδομών, τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ανάγκες της κοινότητας και στις αναπτυξιακές παρεμβάσεις της Περιφέρειας για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι δημοπρατήθηκε οδικό έργο συντήρησης-επισκευής ύψους 300.000 ευρώ, το οποίο είχε ζητηθεί από την Κοινότητα Μουρνιών, και το επόμενο διάστημα αναμένεται να προχωρήσει η υλοποίησή του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της περιοχής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης των τοπικών κοινοτήτων και της ισόρροπης ανάπτυξης, ενώ από την πλευρά του ο Μανόλης Δαμασκηνάκης έθεσε τις βασικές προτεραιότητες και ανάγκες των κατοίκων των Μουρνιών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση και των δύο πλευρών για συνεχή συνεργασία και προώθηση έργων και δράσεων το επόμενο διάστημα.