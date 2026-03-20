CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μουρνιών

20 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μουρνιών Μανόλη Δαμασκηνάκη πραγματοποίησε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής των Μουρνιών, με έμφαση σε έργα υποδομών, τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ανάγκες της κοινότητας και στις αναπτυξιακές παρεμβάσεις της Περιφέρειας για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

ΧΡΥΣΟΣ

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι δημοπρατήθηκε οδικό έργο συντήρησης-επισκευής ύψους 300.000 ευρώ, το οποίο είχε ζητηθεί από την Κοινότητα Μουρνιών, και το επόμενο διάστημα αναμένεται να προχωρήσει η υλοποίησή του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της περιοχής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης των τοπικών κοινοτήτων και της ισόρροπης ανάπτυξης, ενώ από την πλευρά του ο Μανόλης Δαμασκηνάκης έθεσε τις βασικές προτεραιότητες και ανάγκες των κατοίκων των Μουρνιών.

NOVA

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση και των δύο πλευρών για συνεχή συνεργασία και προώθηση έργων και δράσεων το επόμενο διάστημα.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Back to top button