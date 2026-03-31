Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ελούντας

Με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ελούντας, Μάνο Λεμπιδάκη συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο τακτικών επαφών και συνεργασίας για την προώθηση σημαντικών έργων της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, που αποτελούν βασική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην παράκαμψη της Ελούντας, ένα έργο κομβικής σημασίας για την αποσυμφόρηση της περιοχής και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι θα κατατεθούν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις του έργου, γεγονός που σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την προώθησή του.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Από την πλευρά του, ο κ. Λεμπιδάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποτελεσματική συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ανδρουλάκη.