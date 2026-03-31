CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ελούντας

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 31 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 31/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ελούντας, Μάνο Λεμπιδάκη συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο τακτικών επαφών και συνεργασίας για την προώθηση σημαντικών έργων της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, που αποτελούν βασική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα.

ΧΡΥΣΟΣ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην παράκαμψη της Ελούντας, ένα έργο κομβικής σημασίας για την αποσυμφόρηση της περιοχής και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι θα κατατεθούν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις του έργου, γεγονός που σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την προώθησή του.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

NOVA

Από την πλευρά του, ο κ. Λεμπιδάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποτελεσματική συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ανδρουλάκη.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Σχετικά άρθρα

Κρήτη: Ενίσχυση των εξαγωγών και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω του έργου Lead EXPORT

31 Μαρτίου 2026

Η ορκωμοσία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

31 Μαρτίου 2026

Σε ετοιμότητα ο Δήμος Αγίου Νικολάου για την επερχόμενη κακοκαιρία

31 Μαρτίου 2026

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 1η Απριλίου – Τα θέματα

31 Μαρτίου 2026

Η ολομέλεια Μαρτίου του Παγκρήτιου Σύλλογου Διευθυντών Ξενοδοχείων

30 Μαρτίου 2026

Εναρκτήρια εκδήλωση για το Κέντρο Μεσογειακού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Νεάπολη

30 Μαρτίου 2026

Επίσκεψη του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ. Κωσταντίνου Σκρέκα και του Γραμματέα Οργανωτικού Ν.Δ. Στυλιανού Κονταδάκη στον Αγ. Νικόλαο και τη Νεάπολη

30 Μαρτίου 2026

Παρουσία του Δήμου Αγίου Νικολάου στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» στη Θεσσαλονίκη

30 Μαρτίου 2026

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Αγίου Νικολάου – ΣΕΓΑΣ

30 Μαρτίου 2026

Χαιρετισμός Θωμά Χαριτάκη στην εκδήλωση για το Κέντρο Μεσογειακού Πολιτισμού στη Νεάπολη

30 Μαρτίου 2026
Back to top button