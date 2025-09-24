CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών στα Χανιά με τη Γενική Πρόξενο της Μεγάλης Βρετανίας σε Ελλάδα και Κύπρο

Συνάντηση γνωριμίας με τη Γενική Πρόξενο της Μεγάλης Βρετανίας σε Ελλάδα και Κύπρο, Alexandra Gregory είχε στο γραφείο του στα Χανιά ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Κώτσογλου και η Υποπρόξενος της Μεγάλης Βρετανίας στην Κρήτη, Αριστέα Χουρδάκη. Κεντρικά ζητήματα της συζήτησης αποτέλεσαν η Πολιτική Προστασία, η σύνδεση τουρισμού και ασφάλειας, καθώς και οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης για την προστασία τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας τόνισε ότι «η ασφάλεια αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης και η συνεργασία με θεσμικούς φορείς ενισχύει ακόμη περισσότερο την κοινή προσπάθεια για μια Κρήτη ασφαλή και ανθεκτική απέναντι στις προκλήσεις».

Επεσήμανε, ότι η συνάντηση αυτή αποτελεί την αρχή μιας εποικοδομητικής συνεργασίας με κοινό στόχο την ενημέρωση και ασφαλή διαμονή των επισκεπτών της Μεγάλης Βρετανίας στο νησί μας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού δήλωσε ότι «η Μεγάλη Βρετανία, μαζί με την Γερμανία, αποτελούν τις δύο βασικές χώρες – αγορές στήριξης της Κρήτης, στο τουριστικό επίπεδο. Οι Βρετανοί επισκέπτες, πλησιάζουν το 1.000.000 στην Κρήτη ενώ είναι τα τελευταία χρόνια η πρώτη αγορά στην Π.Ε. Χανίων. Έτσι, οι σχέσεις μας με την Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Προξενείο είναι διαχρονικά άριστες αφού μας ενώνει ο κοινός στόχος της ανάπτυξης των δύο πλευρών σε κάθε συνεργατικό επίπεδο».

