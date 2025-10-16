Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον Πρόεδρο Μαλλών

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της κοινότητας Μαλλών Μανώλη Μεραμβελλιωτάκη είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης. Στη συνάντηση, στις Μάλλες, συζητήθηκαν όλα τα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν στην κοινότητα με στόχο την βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Παράλληλα εξετάστηκε ο προγραμματισμός παρεμβάσεων και έργων που αφορούν σε υποδομές, καθαριότητα, κοινωνικές υπηρεσίες κ.α.

Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και τοπικών κοινοτήτων, επισημαίνοντας τη δέσμευσή του για άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν.

Ο Πρόεδρος της κοινότητας ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη για την επίσκεψη, την συνάντηση και την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.