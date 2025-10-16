ΚΡΗΤΗ
Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον Πρόεδρο Μαλλών
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της κοινότητας Μαλλών Μανώλη Μεραμβελλιωτάκη είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης. Στη συνάντηση, στις Μάλλες, συζητήθηκαν όλα τα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν στην κοινότητα με στόχο την βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Παράλληλα εξετάστηκε ο προγραμματισμός παρεμβάσεων και έργων που αφορούν σε υποδομές, καθαριότητα, κοινωνικές υπηρεσίες κ.α.
Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και τοπικών κοινοτήτων, επισημαίνοντας τη δέσμευσή του για άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν.
Ο Πρόεδρος της κοινότητας ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη για την επίσκεψη, την συνάντηση και την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram