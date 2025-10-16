CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον Πρόεδρο Μαλλών

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 16/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 16/10/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της κοινότητας Μαλλών Μανώλη Μεραμβελλιωτάκη είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης. Στη συνάντηση, στις Μάλλες, συζητήθηκαν όλα τα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν στην κοινότητα με στόχο την βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Παράλληλα εξετάστηκε ο προγραμματισμός παρεμβάσεων και έργων που αφορούν σε υποδομές, καθαριότητα, κοινωνικές υπηρεσίες κ.α.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και τοπικών κοινοτήτων, επισημαίνοντας τη δέσμευσή του για άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν.

Ο Πρόεδρος της κοινότητας ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη για την επίσκεψη, την συνάντηση και την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 16/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 16/10/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ανάγκη για ένα Ολιστικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα νησιά

16/10/2025

Συνεδρίαση του ΠΕ.Σ.Σ.Ο.Π. για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

16/10/2025

Εκδήλωση βράβευσης 150 μαθητών της Ε.Μ.Ε. στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ Αγίου Νικολάου

16/10/2025

Ο ΑΟΑΝ διοργάνωσε ένα ειδικό σεμινάριο αφιερωμένο σε γονείς και αθλητές

16/10/2025

Με ένα νέο απορριμματοφόρο ενισχύεται ο στόλος αποκομιδής της ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου

16/10/2025

Κρήτη: Η Άρβη μπαίνει στην εποχή της Πράσινης Ενέργειας

16/10/2025

ΕΛΜΕΠΑ – Revitup: Μνημόνιο Συνεργασίας για εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία στον τουρισμό

16/10/2025

Κρήτη: Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ενημερωτική συνάντηση για τα «Οικολογικά Σχολεία»

16/10/2025

ΔΔΕ Λασιθίου – Ανοικτή Εκδήλωση Erasmus Days 2025

16/10/2025

Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή 17/10 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

16/10/2025
Back to top button