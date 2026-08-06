Συναγερμός στην Ιεράπετρα: Τέσσερις αφίξεις μεταναστών τις τελευταίες ώρες – Πνίγεται το πρώην Δημοτικό Σχολείο της Μακρυλιάς

Τέσσερις διαδοχικές αφίξεις μεταναστών μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, με συνολικά 181 ανθρώπους, κλιμακώνουν δραματικά την πίεση στην Ιεράπετρα και έχουν προκαλέσει συναγερμό στη δημοτική αρχή καθώς είναι η πρώτη φορά που καλείται να διαχειριστή τόσο μεγάλο ταυτόχρονο αριθμό αφίξεων.

Η πρώτη άφιξη καταγράφηκε Τρίτη 4 Αυγούστου, με 50 άτομα που μεταφέρθηκαν στο παλιό Δημοτικό Σχολείο της Μακρυλιάς. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργο Κουγιουμουτζάκη που μίλησε στο Ράδιο Λασίθι ακολούθησαν άλλες τρεις λέμβοι μέσα σε λίγες ώρες.

Το μεσημέρι της Τρίτης, 44 μετανάστες εντοπίστηκαν πάνω στη νήσο Χρυσή και μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα. Τα ξημερώματα της Τετάρτης εντοπίστηκε νέα λέμβος με 45 άτομα, τα οποία επίσης οδηγήθηκαν στην πόλη. Λίγο αργότερα, ακόμη μια λέμβος με 42 άτομα έφτασε μέχρι την ακτή σε σημείο ανάμεσα στη Γρα Λυγιά και το Στόμιο.

Οι 50 πρώτοι που έφτασαν χθες έχουν ήδη αποχωρήσει. Αυτή τη στιγμή στο παλιό Δημοτικό Σχολείο της Μακρυλιάς φιλοξενούνται 134 άτομα συνολικά, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο. Δύο ακόμα άτομα νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο ενώ ακόμη δύο είναι κρατούμενοι από τις αρχές.

Τα απανωτά περιστατικά σε συνδυασμό με την καλοκαιρία που ευνοεί νέες αφίξεις έχουν θέσει σε συναγερμό τη δημοτική αρχή της Ιεράπετρας. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, έχει κληθεί και θα βρεθεί σήμερα στην Ιεράπετρα ο αρμόδιος ναύαρχος του Λιμενικού Σώματος Κρήτης για επαφές με τη δημοτική αρχή προς αναζήτηση λύσεων, ενώ θα ζητηθεί ενίσχυση του προσωπικού του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, που αντιμετωπίζει πρωτοφανή φόρτο.