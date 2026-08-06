CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Συναγερμός στην Ιεράπετρα: Τέσσερις αφίξεις μεταναστών τις τελευταίες ώρες – Πνίγεται το πρώην Δημοτικό Σχολείο της Μακρυλιάς

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 6 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 06/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Φωτογραφία αρχείου
Palermo TECH HUB
Cosmos

Τέσσερις διαδοχικές αφίξεις μεταναστών μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, με συνολικά 181 ανθρώπους, κλιμακώνουν δραματικά την πίεση στην Ιεράπετρα και έχουν προκαλέσει συναγερμό στη δημοτική αρχή καθώς είναι η πρώτη φορά που καλείται να διαχειριστή τόσο μεγάλο ταυτόχρονο αριθμό αφίξεων.

ΧΡΥΣΟΣ

Η πρώτη άφιξη καταγράφηκε Τρίτη 4 Αυγούστου, με 50 άτομα που μεταφέρθηκαν στο παλιό Δημοτικό Σχολείο της Μακρυλιάς. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργο Κουγιουμουτζάκη που μίλησε στο Ράδιο Λασίθι ακολούθησαν άλλες τρεις λέμβοι μέσα σε λίγες ώρες.

SUNSTOP

Το μεσημέρι της Τρίτης, 44 μετανάστες εντοπίστηκαν πάνω στη νήσο Χρυσή και μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα. Τα ξημερώματα της Τετάρτης εντοπίστηκε νέα λέμβος με 45 άτομα, τα οποία επίσης οδηγήθηκαν στην πόλη. Λίγο αργότερα, ακόμη μια λέμβος με 42 άτομα έφτασε μέχρι την ακτή σε σημείο ανάμεσα στη Γρα Λυγιά και το Στόμιο.

MARIS

Οι 50 πρώτοι που έφτασαν χθες έχουν ήδη αποχωρήσει. Αυτή τη στιγμή στο παλιό Δημοτικό Σχολείο της Μακρυλιάς φιλοξενούνται 134 άτομα συνολικά, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο. Δύο ακόμα άτομα νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο ενώ ακόμη δύο είναι κρατούμενοι από τις αρχές.

Τα απανωτά περιστατικά σε συνδυασμό με την καλοκαιρία που ευνοεί νέες αφίξεις έχουν θέσει σε συναγερμό τη δημοτική αρχή της Ιεράπετρας. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, έχει κληθεί και θα βρεθεί σήμερα στην Ιεράπετρα ο αρμόδιος ναύαρχος του Λιμενικού Σώματος Κρήτης για επαφές με τη δημοτική αρχή προς αναζήτηση λύσεων, ενώ θα ζητηθεί ενίσχυση του προσωπικού του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, που αντιμετωπίζει πρωτοφανή φόρτο.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Ράδιο Λασίθι
Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 6 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 06/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

07082026

Αυτοψία του Χρήστου Δήμα σε εργοτάξια κατά μήκος του ΒΟΑΚ

7 Αυγούστου 2026
logisths

Απάτη με ψεύτικες επενδύσεις στο Ηράκλειο – Εχασε 100.000 ευρώ

6 Αυγούστου 2026
ekav

Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από βάρκα και πνίγηκε μπροστά σε τρία ανήλικα παιδιά

6 Αυγούστου 2026

Λασίθι: Φωτιά κοντά στον οικισμό Καρύδι, 112 για ετοιμότητα

6 Αυγούστου 2026
deyaan agn

ΔΕΥΑΑΝ: Ενημέρωση για το περιστατικό διαρροής λυμάτων στην περιοχή του Καλού Χωριού

6 Αυγούστου 2026
05082026

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Πρόεδρο του ΙΤΕ

5 Αυγούστου 2026
grandis

Η Περιφέρεια Κρήτης αναδεικνύει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

5 Αυγούστου 2026

Ενισχύονται οι υπηρεσίες καθαριότητας στις τουριστικές περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

5 Αυγούστου 2026
agncitybus app

Στη διάθεση των πολιτών η εφαρμογή τηλεματικής της Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αγίου Νικολάου

5 Αυγούστου 2026
press container

Ενίσχυση της διαχείρισης απορριμμάτων με τη χρήση Press Containers σε Άγιο Νικόλαο και Ελούντα

4 Αυγούστου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button