Υπεγράφη η σύμβαση για τα συστήματα Αεροναυτιλίας του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Κρήτης στο Καστέλλι

Υπεγράφη, σήμερα, στον χώρο του εργοταξίου του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλλι, η σύμβαση για την προμήθεια, εγκατάσταση, ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των Συστημάτων Αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου.

Η σύμβαση υπεγράφη ανάμεσα στην εταιρεία παραχώρησης «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» (ΔΑΗΚ) και την κοινοπραξία Indra Sistemas S.A. – ΑΤΕΣΕ, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου και του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργου Βαγενά.

Η υπογραφή της σύμβασης συνιστά καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, καθώς έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, ολοκλήρωση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένων των συναφών έργων και υπηρεσιών. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 27 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, ενώ το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται σε 105.219.189,40 ευρώ, με ΦΠΑ 24%.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Πριν από λίγους μήνες, παρουσία του Πρωθυπουργού, είχαμε υπογράψει τη Συμφωνία Αεροναυτιλίας και τότε δεσμευτήκαμε ότι πολύ γρήγορα θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και θα υπογραφεί η σύμβαση αεροναυτιλίας για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι.

Σήμερα υπεγράφη αυτή η σύμβαση, με την οποία διασφαλίζουμε ότι το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου θα εξοπλιστεί με σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών, πλοήγησης, επιτήρησης και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, πλήρως εναρμονισμένα με τα πρότυπα των ICAO, EASA, SES και EUROCONTROL.

Με αυτόν τον τρόπο μεριμνούμε ώστε το νέο Αεροδρόμιο να είναι πλήρως λειτουργικό όταν θα έχει ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό σκέλος του έργου, το οποίο έχει ήδη φτάσει σε ποσοστό υλοποίησης 76%.

Θέλω να τονίσω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους: από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από τη Διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, από τη Διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, αλλά και από τους βουλευτές της Κρήτης, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους, προκειμένου να συντονιστούμε και να λύσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα όλα τα ζητήματα που υπάρχουν, ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

Ο στόχος παραμένει ο ίδιος: τον Νοέμβριο του 2028 να λειτουργήσει το αεροδρόμιο στο Καστέλλι».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος τόνισε: «Συμφωνούμε όλοι ότι η Κρήτη αποτελεί τη ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Μετά την παραχώρηση του αερολιμένα στα Χανιά, είναι εμφανές ότι η Κρήτη και το Ηράκλειο αξίζει να διαθέτουν ένα αεροδρόμιο αντάξιο του ρόλου τους. Και αυτό ακριβώς είναι το αεροδρόμιο που κατασκευάζεται σήμερα στο Καστέλλι.

Η εικόνα που βλέπουμε σήμερα υπάρχει γιατί οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αναβάθμισαν και πιστοποίησαν τις προδιαγραφές του έργου, προχωρώντας παράλληλα και σε κρίσιμες πρόσθετες παρεμβάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σήραγγα της οδού πρόσβασης, που κατασκευάζεται με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς, η οποία εντάχθηκε στον σχεδιασμό από τη σημερινή κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε προηγουμένως και ο Υπουργός, το 2028 η Κρήτη θα διαθέτει ένα σύγχρονο διεθνές αεροδρόμιο, αντάξιο της αναπτυξιακής δυναμικής του νησιού και των αναγκών του Ηρακλείου.

Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να αισθάνονται υπερήφανες για όσα υλοποιούνται σήμερα στην Κρήτη. Το νησί έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο εργοτάξιο, με έργα που αλλάζουν ουσιαστικά τις υποδομές του, κάτι που διαπιστώνουν καθημερινά τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες του».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος ανέφερε: «Η υπογραφή της σύμβασης για τα συστήματα αεροναυτιλίας αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι. Πρόκειται για κρίσιμες υποδομές, που συνδέονται άμεσα με την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του αεροδρομίου και απαιτούν υψηλό επίπεδο τεχνικής εξειδίκευσης και αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Με τη σημερινή εξέλιξη, προχωρούμε σε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την Κρήτη, τις αερομεταφορές και συνολικά την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας».

Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γεώργιος Βαγενάς είπε: «Η σημερινή υπογραφή της Σύμβασης, σηματοδοτεί την έναρξη εγκατάστασης του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας, απαραίτητου για τη λειτουργία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλλι.

Η συνολική υποδομή του εν λόγω εξοπλισμού διέπεται από τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας που επιβάλλονται από τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Με ορίζοντα υλοποίησης του έργου σε 27 μήνες, διασφαλίζουμε πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου και της ΥΠΑ. Παράλληλα, τηρούμε αυστηρά το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου, ενός έργου εθνικής σημασίας και υψηλής προτεραιότητας για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την ΥΠΑ».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε. (ΔΑΗΚ Α.Ε.) Νίκος Αναστασίου, σημείωσε: «Σήμερα επιτυγχάνεται ένα σημαντικό ορόσημο, που μας φέρνει πιο κοντά στην έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου. Πρόκειται για ένα έργο που πιστεύουμε ότι θα στηρίξει την ανάπτυξη της Κρήτης για τις επόμενες δεκαετίες.

Είμαστε ιδιαίτερα πεπεισμένοι ότι η στενή συνεργασία μας με την Indra-ATESE θα επιτρέψει την έγκαιρη υλοποίηση και την επιτυχή ολοκλήρωση του ιδιαίτερα απαιτητικού χρονοδιαγράμματος που έχουμε μπροστά μας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Υπουργείο και ιδιαίτερα τον Υπουργό για τη διαρκή υποστήριξή του, καθώς και όλες τις ομάδες που εργάζονται σκληρά για την επίτευξη του σημερινού ορόσημου».

Παρόντες ήταν, επίσης, οι βουλευτές Ηρακλείου Ελευθέριος Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλειος Κεγκερόγλου.

Τεχνικά Στοιχεία

Τα βασικά λειτουργικά συστήματα που αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Αεροναυτιλίας για τον νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου είναι τα ακόλουθα:

Α. Συστήματα επικοινωνιών (COM)

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών επικοινωνιών του Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου και της Προσέγγισης. Η προμήθεια και εγκατάσταση θα περιλαμβάνει:

Συστήματα επικοινωνιών αεροναυτιλίας, βοηθητικά συστήματα και υποδομές Τηλεπικοινωνιακούς Σταθμούς και Κέντρα Εκπομπής / Λήψης Πομποδέκτες

Β. Συστήματα πλοήγησης (NAV)

Γ. Συστήματα επιτήρησης (SUR)

Δ. Ειδικά συστήματα (Tower & Approach Simulators, RVR Systems)

Ε. Μετεωρολογικός εξοπλισμός (Meteo)

Η παράδοση όλων των συστημάτων θα περιλαμβάνει ανταλλακτικά, άδειες χρήσης του λογισμικού, εργαλεία, παρελκόμενα και τεχνικά εγχειρίδια, εκπαιδεύσεις, τόσο για το επιχειρησιακό όσο και για το τεχνικό προσωπικό, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης έργου, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές και απαιτήσεις των λειτουργικών συστημάτων.