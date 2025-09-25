CAFE MELI
Συμμετοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Λιμενικού Ταμείου στη Seatrade Europe

25/09/2025
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συμμετείχε δυναμικά, μέσω του Λιμενικού Ταμείου, στη διεθνή έκθεση Seatrade Europe 2025 στο Αμβούργο, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας.

Η παρουσία αυτή είχε ως στόχο την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας του προορισμού και την προώθηση των δυνατοτήτων του λιμένα και της ευρύτερης περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους πολλών εταιρειών κρουαζιέρας, με αντικείμενο τη συνέχιση και την αύξηση των προσεγγίσεων, την επέκταση της σεζόν από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο, αλλά και τη δημιουργία νέων δρομολογίων που θα περιλαμβάνουν τον Άγιο Νικόλαο.

Επιπλέον, ο Σύμβουλος Κρουαζιέρας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου Ιωάννης Μπράς, CEO της Five Senses Consulting, συντόνισε ένα δυναμικό πάνελ για την ανάπτυξη νέων προορισμών, με τη συμμετοχή κορυφαίων εταιρειών και στελεχών της διεθνούς κρουαζιέρας, ενισχύοντας περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα και το κύρος του Αγίου Νικολάου στον κλάδο.

Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες ο Άγιος Νικόλαος υποδέχθηκε το Fam Trip της Four Seasons Yacht Club, ένα από τα πλέον εμβληματικά ονόματα στον χώρο της παγκόσμιας φιλοξενίας και πολυτέλειας, με τις συζητήσεις που έγιναν να αφορούν στην αξιοποίηση του λιμένα και του προορισμού για εκκινήσεις κρουαζιέρας (Home Port). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, παρουσιάστηκαν οι υποδομές του λιμένα, οι δυνατότητες για pre και post stay, καθώς και οι εκδρομικές επιλογές που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και το φυσικό τοπίο της Ανατολικής Κρήτης. Η Four Seasons, που αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά ονόματα στον χώρο της παγκόσμιας φιλοξενίας και πολυτέλειας και η συζήτηση για την συνεργασία στον τόπο μας, καταδεικνύει τις υψηλές προοπτικές του προορισμού.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των δράσεων αυτών επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση της συνεργασίας με κορυφαίους διεθνείς φορείς και την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού κρουαζιέρας. Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και οι βελτιωμένες οδικές συνδέσεις στο νησί, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της στρατηγικής του Δήμου και του Δ.Λ.Τ. για τα επόμενα χρόνια.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης δήλωσε σχετικά: «Ο Άγιος Νικόλαος πληροί όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Με στοχευμένες συνεργασίες, επενδύσεις σε βελτιώσεις υποδομών και προβολή του αυθεντικού μας χαρακτήρα, μπορούμε να προσελκύσουμε επισκεπτες υψηλού επιπέδου, που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία και θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο την περιοχή μας».

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου Δημήτρης Αγαπητός πρόσθεσε: «Με αισιοδοξία συνεχίζουμε τις προσπάθειες για περαιτέρω ανάπτυξη και για την καθιέρωση του Αγίου Νικολάου ως ενός boutique προορισμού κρουαζιέρας υψηλών προδιαγραφών. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη θέση του λιμένα στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας, αξιοποιώντας κάθε στρατηγική ευκαιρία. Η συνεργασία με τη Four Seasons ανοίγει νέους ορίζοντες και αποτελεί μια σπουδαία βάση για την προσέλκυση τουρισμού ανώτερης ποιότητας».

