Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Λασιθίου στην 6η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων «Go Local & Taste» στα Ιωάννινα

Με ιδιαίτερη επιτυχία, θερμή ανταπόκριση από το κοινό και απτά αποτελέσματα για την επιχειρηματική δικτύωση ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Λασιθίου στην 6η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων «Go Local & Taste», η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου 2026 στην Πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα, υπό τη διοργάνωση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και του Δήμου Ιωαννιτών.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του τοπικού θεσμού, το Επιμελητήριο Λασιθίου εγκαινίασε την ιδιότητα του «φιλοξενούμενου Επιμελητηρίου», φέρνοντας την παραγωγική ταυτότητα, τις γεύσεις και την κουλτούρα της Κρήτης στην καρδιά της Ηπείρου. Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τα εξαιρετικά λασιθιώτικα προϊόντα, όπως το παρθένο ελαιόλαδο, τα παραδοσιακά παξιμάδια, τα προϊόντα χαρουπιού, τις παραδοσιακές κρέμες και τα τοπικά βότανα.

Οι λασιθιώτικες επιχειρήσεις που συμμετείχαν δυναμικά και εκπροσώπησαν επάξια τον τόπο μας ήταν οι:

Terra di Sitia – Αντωνάκης Εμμανουήλ (Ελαιόλαδο, πάστα ελιάς, βότανα) Dictaland Σπανουδάκη Νίκη (Καρυκέυματα ελαιολάδου με αιθέρια έλαια, πετιμέζι, κεραλοιφές, σαπούνια, βάμμα πρόπολης) Λασηθιωτάκης Χρυσοβαλάντης (Ελαιόλαδο, βρώσιμες ελιές, πάστα ελιάς, προϊόντα χαρουπιού, σαπούνια, βότανα) VETERANO (Ιεράπετρα) (Παξιμάδια και παραδοσιακά κεράσματα)

Συνάντηση στο Δημαρχείο Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της έκθεσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου, κ. Θωμάς Χαριτάκης, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Δημαρχείο Ιωαννίνων, όπου έγινε δεκτός σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα από τον Δήμαρχο Ιωαννιτών, κ. Θωμά Μπέγκα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία επισφραγίστηκε με την καθιερωμένη ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενώς φλέγοντα ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, την ενίσχυση της περιφερειακής επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των τοπικών αγορών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κοινή ανάγκη υποστήριξης της επικείμενης αεροπορικής διασύνδεσης Κρήτης – Ιωαννίνων, μια εξέλιξη που θα φέρει πιο κοντά τις δύο περιοχές, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Τον Πρόεδρο κ. Θωμά Χαριτάκη συνόδευσαν στην επίσημη αποστολή στα Ιωάννινα, στηρίζοντας ενεργά τις επαφές και τη διοργάνωση, ο Β’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου κ. Μανώλης Μιχελαράκης και η Διευθύντρια του Επιμελητηρίου κα Ειρήνη Γκερεδάκη.

Με αφορμή τις επαφές του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου, κ. Θωμάς Χαριτάκης, δήλωσε:

«Η παρουσία του Λασιθίου στα Ιωάννινα αποτελεί ένα ιστορικό βήμα εξωστρέφειας. Ανάμεσα στους δύο τόπους μας υπάρχει μια βαθιά, διαχρονική σχέση που εδράζεται στην παράδοση, τη γαστρονομία και την κοινή αγάπη των ανθρώπων μας για τη γη τους. Η συνεργασία μας με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και τον Πρόεδρό του, κ. Σπύρο Μπέκα, αλλά και η εξαιρετική συζήτηση με τον Δήμαρχο κ. Θωμά Μπέγκα, ανοίγουν νέους δρόμους για τη δημιουργία σταθερών επιχειρηματικών γεφυρών, την ανταλλαγή τεχνικής γνώσης και την ενίσχυση των τοπικών μας οικονομιών. Η πιλοτική αεροπορική σύνδεση που προγραμματίζεται για τον προσεχή Νοέμβριο θα δώσει τεράστια ώθηση όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και στην άμεση και οικονομική εμπορική δικτύωση των επιχειρήσεών μας».

Το Επιμελητήριο Λασιθίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Σπύρο Μπέκα, στον Δήμαρχο Ιωαννιτών κ. Θωμά Μπέγκα, καθώς και σε όλους τους συντελεστές και τους παραγωγούς που ταξίδεψαν και στήριξαν με την παρουσία τους αυτή την προσπάθεια. Η επόμενη “σελίδα” της συνεργασίας έχει ήδη δρομολογηθεί, με το Επιμελητήριο Λασιθίου να ετοιμάζεται να ανταποδώσει τη φιλοξενία στο Λασίθι, επισφραγίζοντας μια ισχυρή οικονομική και κοινωνική συμμαχία.