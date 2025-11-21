Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην “Philoxenia 2025” στην Θεσσαλονίκη

Δυναμική ήταν η παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στη μεγαλύτερη διεθνή τουριστική έκθεση της χώρας, την PHILOXENIA, η οποία διεξήχθη στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης, από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου.

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε με δικό της περίπτερο, προβάλλοντας τις ομορφιές του νησιού μας και αντιπροσωπευτικά παραδοσιακά προϊόντα. Στο πλαίσιο της έκθεσης, οι εκπρόσωποι του νησιού πραγματοποίησαν συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες και επαγγελματίες από χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία.

Η έκθεση, που φέτος έκλεισε 40 χρόνια, χαρακτηρίστηκε από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα ως «καθρέφτης της φιλοξενίας αλλά και της πορείας του ελληνικού τουρισμού», ενώ η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, δήλωσε ότι η Philoxenia αποτελεί εδώ και 4 δεκαετίες «πεδίο διαλόγου, διασύνδεσης και διαμοιρασμού της γνώσης για τον τουρισμό».

Στη διοργάνωση συμμετείχαν 550 εκθέτες και κλείστηκαν 4.350 επιχειρηματικά ραντεβού, παράλληλα το συνέδριο της 40ης Philoxenia με θέμα «Philoxenia in a digital era: Beyond 4.0» διερεύνησε τις αλλαγές που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην τουριστική εμπειρία.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφτηκαν μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, η Υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υφυπουργός εσωτερικών της Ελλάδας αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), κ. Ανδρέας Φιορεντίνος, η Πρόεδρος του ΕΟΤ, κα. Άντζελα Βαρελά, ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Τάσος Τζήκας, ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συνδέσμου Κρητικής Φιλοξενίας, ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, εκπρόσωποι Περιφερειών, Δήμων και φορέων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, αλλά και εκπρόσωποι του ΑΠΘ.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου και η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή. Συμμετείχαν επίσης ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Αλεξάκης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Ρεθύμνου Μανώλης Μαρκαντωνάκης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Ε. Ρεθύμνης Αργυρώ Βαβουράκη και η υπάλληλος Παρασκευή Μπαγουράκη.

Με κοινή τους δήλωση, οι Αντιπεριφερειάρχες Μαρία Λιονή και Κυριάκος Κώτσογλου επεσήμαναν:

«Συμπληρώνοντας 40 χρόνια ζωής, η Philoxenia μας συντρόφευσε μ’ αυτή την θαυμάσια ετυμολογία, της φιλίας – και όχι της απλής γνωριμίας – με τον επισκέπτη. Μπορεί τα αριθμητικά της μεγέθη να μην είναι τα μεγαλύτερα, μπορεί οι ξένες εκπροσωπήσεις να μην είναι οι περισσότερες, ωστόσο, είναι το δικό μας ραντεβού, ο δικός μας διάλογος, η δική μας τουριστική διοργάνωση και γι αυτήν, θα είμαστε πάντα εκεί, με την Κρήτη, Παντού!!»