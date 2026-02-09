Συμμετοχή της Κρήτης στην Τουριστική Έκθεση «ΙΜΤΜ 2026 », του Τελ Αβίβ

Με στόχο την αύξηση και περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από την γειτονική χώρα του Ισραήλ, η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε φέτος, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, στη διεθνή τουριστική έκθεση ΙΤΜΤ 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ από τις 03 έως τις 04 Φεβρουαρίου 2026.

Η Ισραηλινή αγορά αποτελεί διαχρονικά μια από τις σημαντικότερες πηγές ποιοτικού τουρισμού για το νησί μας, καταγράφοντας 180.000 αφίξεις το 2025. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, είχαν προγραμματιστεί μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Έκθεσης επαφές με εκπροσώπους του τύπου και επαγγελματίες του Τουρισμού. Αλλά βέβαια την κύρια επισκεψιμότητα αποτέλεσε το ευρύ ισραηλινό κοινό που αγαπά την Κρήτη και την έχει ανεβάσει ψηλά στις προτιμήσεις των διακοπών του, για την ποιότητα του τουριστικού της προϊόντος, για το αίσθημα ασφαλείας που νιώθουν εδώ αλλά και λόγω της αποστάσεως.

Κεντρικοί άξονες της προβολής ήταν:

Το παραδοσιακά ισχυρό τουριστικό προϊόν του νησιού: Ήλιος, θάλασσα, ξεκούραση, ποιοτικά ξενοδοχεία.

Ήλιος, θάλασσα, ξεκούραση, ποιοτικά ξενοδοχεία. Η Αυθεντική Φιλοξενία: Η ανάδειξη της ενδοχώρας και των παραδοσιακών οικισμών που αποτελούν μια διάσταση που κάνει την Κρήτη να ξεχωρίζει

Η ανάδειξη της ενδοχώρας και των παραδοσιακών οικισμών που αποτελούν μια διάσταση που κάνει την Κρήτη να ξεχωρίζει Γαστρονομία & Κρητική Διατροφή: Ανάδειξη της Κρήτης, ως την Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026 και του Κρητικού Διατροφικού Πολιτισμού.

Ανάδειξη της Κρήτης, ως την Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026 και του Κρητικού Διατροφικού Πολιτισμού. Εναλλακτικός Τουρισμός:Εστίαση στον πεζοπορικό, ορειβατικό και πολιτιστικό τουρισμό, που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση από το αυστριακό κοινό που δεν δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στις συμβατικές διακοπές.

Στην έκθεση παρέστη και υποστήριξε την προετοιμασία και λειτουργία του Ελληνικού Περιπτέρου, η Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. κα Αγγελική Βαρελά.

Σημαντική ήταν η συμβολή της Ελληνικής Πρεσβείας του Τελ Αβίβ. Η Πρέσβειρα κα Μάγια Σολωμού, διοργάνωσε στην πρεσβευτική κατοικία, δείπνο εργασίας με προσκεκλημένους τους Έλληνες και Κύπριους εκθέτες για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, ενώ την επόμενη μέρα επισκέφτηκε το Ελληνικό Περίπτερο και παρέστη στα εγκαίνια της Έκθεσης συνοδευόμενη από τα στελέχη του Γραφείου του Εμπορικού Ακολούθου της Πρεσβείας, των οποίων η βοήθεια ήταν πολύ σημαντική.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιάννης Μανούσακας, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Χανίων κ. Εμμανουήλ Βολικάκης, ο Σύμβουλος Τουρισμού της Π.Ε. Χανίων κ. Τάσος Διαμαντάκης και η διπλωματούχος ξεναγός κα Μάρθα Βανδουλάκη,

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες του περιπτέρου της Περιφέρειας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας και να ενημερωθούν μέσω έντυπου και ψηφιακού υλικού για το τουριστικό προϊόν της μεγαλονήσου, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού έδωσε συνέντευξη στην Ισραηλινή Τηλεόραση.