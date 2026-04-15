Συμμετοχή της Κρήτης στη 2η Συνάντηση Εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου HORIZON WIDERA DxHub

15 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2026
Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε με ενεργό και στρατηγικό ρόλο στη 2η Συνάντηση Εταίρων του ευρωπαϊκού έργου HORIZON WIDERA DxHub, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 και 31 Μαρτίου 2026 στην Οέιρα της Πορτογαλίας. Με σταθερή προσήλωση στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας, η Περιφέρεια Κρήτης αναδεικνύεται σε βασικό θεσμικό πυλώνα της προσπάθειας για τη διασύνδεση της έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο ενός ισχυρού διεθνούς εταιρικού σχήματος που περιλαμβάνει την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τη βιομηχανία και τη δημόσια διοίκηση, η Περιφέρεια Κρήτης συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων που προωθούν τη μετάβαση από την εργαστηριακή γνώση σε εφαρμοσμένες λύσεις για την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση απειλών για τη δημόσια υγεία.

Το έργο HORIZON WIDERA DxHub στοχεύει στην ανάπτυξη ενός Κέντρου Αριστείας για την ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση ασθενειών, αξιοποιώντας την προσέγγιση «Ενιαίας Υγείας» (One Health) και σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης και της ετοιμότητας απέναντι σε υγειονομικές προκλήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι κατέγραψαν τις βασικές προκλήσεις και τα κρίσιμα εμπόδια του έργου, διερεύνησαν πιθανές προσεγγίσεις και ευκαιρίες συνεργασίας, ενώ παράλληλα ενίσχυσαν την ανταλλαγή γνώσεων και σχεδίασαν τα επόμενα βήματα του σχεδίου δράσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη συνεργατικών έργων που αξιοποιούν την υφιστάμενη τεχνογνωσία και τα αποτελέσματα του προγράμματος, σε τομείς όπως η επιδημιολογική επιτήρηση μέσω λυμάτων, η Λεγιονέλλα και η ανίχνευση νέων, ανίχνευση νέων άγνωστων νεοεμφανιζόμενων ιών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης, η κα. Βασιλική Βασιλειάδου, στέλεχος της ομάδας έργου, καθώς και πλήθος επιστημόνων και εκπροσώπων φορέων.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι : «η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο ευρωπαϊκό έργο DxHub αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική επένδυση στη γνώση, την καινοτομία και την προστασία της δημόσιας υγείας. Μέσα από τη συνεργασία με κορυφαίους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, ενισχύουμε τη δυνατότητά μας να αξιοποιούμε σύγχρονες τεχνολογίες για την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική πρόληψη απειλών για την υγεία. Η ενεργή μας συμμετοχή συμβάλλει ουσιαστικά στη θωράκιση της κοινωνίας και στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού συστήματος υγείας για το μέλλον».

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Newsroom

