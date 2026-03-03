Συμμετοχή της ΔΔΕ Λασιθίου στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ VAL-YOU στην Ισπανία

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου συμμετείχε στην 3η Διακρατική Συνάντηση (Transnational Project Meeting – TPM3) του ευρωπαϊκού προγράμματος VAL-YOU – Promoting European values and resilience in school education, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Reus της Ισπανίας, στις 23 και 24 Φεβρουαρίου 2026, με διοργανωτή τον οργανισμό Open Europe.

Oι εργασίες φιλοξενήθηκαν στο Espai Boule και περιλάμβαναν σειρά θεματικών ενοτήτων που αφορούσαν:

Ενημέρωση για τη διαχείριση και την πορεία υλοποίησης του έργου

Παρουσίαση της προόδου του Toolkit για εκπαιδευτικούς και προγραμματισμό των επόμενων βημάτων

Εξέλιξη της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού παιχνιδιού

Συζήτηση για την αξιολόγηση του έργου και τις δράσεις διάχυσης

Ανάπτυξη σεναρίων για το εκπαιδευτικό παιχνίδι

Προγραμματισμός του Πακέτου Εργασίας 5 και καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων

Σύνοψη αποφάσεων και καθορισμό επόμενων ενεργειών

Τη ΔΔΕ Λασιθίου εκπροσώπησαν τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας Ορφανάκης Βασίλειος, Προϊστάμενος του Τμήματος Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και Μιχελάκης Ευθύμιος, Υπεύθυνος Μαθητείας της ΔΔΕ Λασιθίου.

Η ελληνική αποστολή συνέβαλε ενεργά στις συζητήσεις που αφορούσαν τον παιδαγωγικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού, την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών αξιών στη σχολική πράξη, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών καινοτόμων εργαλείων που ενισχύουν τη δημοκρατική συμμετοχή και την ανθεκτικότητα των μαθητών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση ποιότητας των παραδοτέων, στη μεθοδολογική συνοχή μεταξύ των εταίρων και στον σχεδιασμό των πιλοτικών εφαρμογών στα σχολεία.

Η επόμενη διακρατική συνάντηση των εταίρων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, στις 29, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2026, όπου θα παρουσιαστούν τα επόμενα στάδια υλοποίησης, τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής και η στρατηγική περαιτέρω αξιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Η ΔΔΕ Λασιθίου συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή της παρουσία, συμμετέχοντας ενεργά σε ευρωπαϊκές συνεργασίες που προάγουν την καινοτομία, τη δημοκρατική παιδεία και τη διαμόρφωση ενεργών Ευρωπαίων πολιτών.

Εκ της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου