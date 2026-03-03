CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συμμετοχή της ΔΔΕ Λασιθίου στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ VAL-YOU στην Ισπανία

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 3 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 03/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου συμμετείχε στην 3η Διακρατική Συνάντηση (Transnational Project Meeting – TPM3) του ευρωπαϊκού προγράμματος VAL-YOU – Promoting European values and resilience in school education, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Reus της Ισπανίας, στις 23 και 24 Φεβρουαρίου 2026, με διοργανωτή τον οργανισμό Open Europe.

Oι εργασίες φιλοξενήθηκαν στο Espai Boule και περιλάμβαναν σειρά θεματικών ενοτήτων που αφορούσαν:

ΧΡΥΣΟΣ
  • Ενημέρωση για τη διαχείριση και την πορεία υλοποίησης του έργου
  • Παρουσίαση της προόδου του Toolkit για εκπαιδευτικούς και προγραμματισμό των επόμενων βημάτων
  • Εξέλιξη της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού παιχνιδιού
  • Συζήτηση για την αξιολόγηση του έργου και τις δράσεις διάχυσης
  • Ανάπτυξη σεναρίων για το εκπαιδευτικό παιχνίδι
  • Προγραμματισμός του Πακέτου Εργασίας 5 και καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων
  • Σύνοψη αποφάσεων και καθορισμό επόμενων ενεργειών

Τη ΔΔΕ Λασιθίου εκπροσώπησαν τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας Ορφανάκης Βασίλειος, Προϊστάμενος του Τμήματος Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και  Μιχελάκης Ευθύμιος, Υπεύθυνος Μαθητείας της ΔΔΕ Λασιθίου.

Η ελληνική αποστολή συνέβαλε ενεργά στις συζητήσεις που αφορούσαν τον παιδαγωγικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού, την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών αξιών στη σχολική πράξη, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών καινοτόμων εργαλείων που ενισχύουν τη δημοκρατική συμμετοχή και την ανθεκτικότητα των μαθητών.

NOVA

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση ποιότητας των παραδοτέων, στη μεθοδολογική συνοχή μεταξύ των εταίρων και στον σχεδιασμό των πιλοτικών εφαρμογών στα σχολεία.

Η επόμενη διακρατική συνάντηση των εταίρων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, στις 29, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2026, όπου θα παρουσιαστούν τα επόμενα στάδια υλοποίησης, τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής και η στρατηγική περαιτέρω αξιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Η ΔΔΕ Λασιθίου συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή της παρουσία, συμμετέχοντας ενεργά σε ευρωπαϊκές συνεργασίες που προάγουν την καινοτομία, τη δημοκρατική παιδεία και τη διαμόρφωση ενεργών Ευρωπαίων πολιτών.

Εκ της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 3 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 03/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Αγιος Νικόλαος: Συνελήφθη 19χρονος για ναρκωτικές ουσίες

3 Μαρτίου 2026

Στα Χανιά κλιμάκιο της ΕΥΠ για τη Βάση της Σούδας

3 Μαρτίου 2026

Προσήχθη Γεωργιανός για κατασκοπεία στη Σούδα

3 Μαρτίου 2026

Τοποθέτηση απολυμαντικών σταθμών οχημάτων στην Περιφέρεια Κρήτης

2 Μαρτίου 2026

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου

2 Μαρτίου 2026

Διακρίσεις σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λασιθίου στους Σχολικούς Αγώνες

2 Μαρτίου 2026
Σούδα

Σούδα: Ενισχύονται τα μέτρα αεράμυνας μετά τις απειλές Ιράν

1 Μαρτίου 2026

Συνάντηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου με το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης για τα κρίσιμα ζητήματα του Νομού

28 Φεβρουαρίου 2026

Τα εγκαίνια της 18ης έκθεσης Κρητικού κρασιού «ΟιΝοτικά»

28 Φεβρουαρίου 2026

Γ. Πλακιωτάκης: Διασφαλίζεται η λειτουργία της ΜΕΘ του ΓΝΑΝ και προχωρά η στελέχωσή της

27 Φεβρουαρίου 2026
Back to top button