Συμμετοχή με διάκριση για το Τμήμα ΔΕΤ του ΕΛΜΕΠΑ στην έκθεση Καινοτομίας Innodays 2025

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Τριήμερο Καινοτομίας “InnoDays – Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης 2025” που πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στις 28-30 Νοεμβρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις μορφές της εκδήλωσης.

Για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) πολύ σημαντική διάκριση αποτελεί η 2η Θέση για την ομάδα MinoEats του ΕΛΜΕΠΑ στο Μαραθώνιο Καινοτομίας «Αρτέμης Σαϊτάκης» στο πλαίσιο του Innodays. Το θέμα το οποίο οι ομάδες κλήθηκαν να αναπτύξουν ήταν «Καινοτόμες ιδέες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και προώθηση του κρητικού γαστρονομικού πολιτισμού».

Η ομάδα «MinoEats» αποτελείται από τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ κ.κ. Βασιλική Ειρήνη Χατζέα, Αγγελική Νικηφορίδη, Σοφία Ματθαιάκη και Γιώργο Νικηφορίδη, με την κα Χατζέα να εκπροσωπεί επάξια το Τμήμα ΔΕΤ ως αριστούχος απόφοιτη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος ΔΕΤ “Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός” και σήμερα προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος ΔΕΤ στον Άγιο Νικόλαο, ενώ παράλληλα είναι και διδακτορική φοιτήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ.

Όπως η ίδια δηλώνει, οι πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε από το μάθημα «Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» του Τμήματος ΔΕΤ συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση αυτού του σημαντικού επιτεύγματος. Η ιδέα «MinoEats» αφορά μια σύγχρονη πλατφόρμα ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, η οποία συνδυάζει διαδραστικά, διασκεδαστικά και βιωματικά στοιχεία για να διδάξει την αξία της κρητικής διατροφής και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στα παιδιά. Τα παιχνίδια θυμίζουν commercial gaming, αλλά διαθέτουν έντονο εκπαιδευτικό πυρήνα, ενισχύοντας την κατανόηση των παιδιών για την υγιεινή διατροφή και τη σημασία της φροντίδας του περιβάλλοντος. Μέσα από αυτή την καινοτόμο προσέγγιση, η ομάδα ανέδειξε την κρητική παραδοσιακή διατροφής ως ένα υγιεινό αλλά και οικολογικό διατροφικό πρότυπο. Το βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, κ. Ευάγγελο Ζάχαρη, αναγνωρίζοντας τη σημασία και την καινοτομία της πρωτοβουλίας.

Ταυτόχρονα, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ είχε σημαντική παρουσία στην εκδήλωση με τη συμμετοχή του εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελοποίησης (DataLab) ανάμεσα στους εκθέτες της εκδήλωσης στο περίπτερο Β07 του ΕΛΜΕΠΑ. Το εργαστήριο DataLab του Τμήματος παρουσίασε καινοτόμες εφαρμογές και επιστημονικές δημοσιεύσεις στην ανάλυση δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη και καινοτομίες που εφαρμόζονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Οι επισκέπτες επίσης ενημερώθηκαν για τη σύγχρονη εφαρμογή κινητών του Τμήματος η οποία προσφέρει και δυνατότητα εικονικής περιήγησης στις υποδομές του και τις διακρίσεις του Τμήματος ΔΕΤ στην έρευνα και την καινοτομία. Επίσης, οι επισκέπτες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκρηκτική άνοδο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος αλλά και για το δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του με θέμα «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» που και φέτος συμπεριλαμβάνεται στα μεταπτυχιακά με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Κρήτη. Επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην εκδήλωση ενημερώθηκαν και συμπλήρωσαν τη φόρμα συμμετοχής για την ημέρα καριέρας του Τμήματος ΔΕΤ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5/12/2025 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος. Στην παρουσίαση του Εργαστηρίου DataLab συμμετείχαν ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης (Πρόεδρος του Τμήματος και Διευθυντής του Εργαστηρίου), οι Επίκουροι Καθηγητές του Τμήματος κ. Γεώργιος Βασιλειάδης και κ. Κωνσταντίνος Παπουτσάκης, και ο υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος κ. Γεώργιος Σημαντήρης.

Ταυτόχρονα το Τμήμα μας είχε παρουσία και στα Πάνελ συζήτησης της εκδήλωσης με τη συμμετοχή του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος κ. Κωνσταντίνου Βασσάκη στο Panel Συζήτησης: Technology Transfer & Innovation at HMU.

Τέλος σημαντική επίσης θεωρείται η παρουσία του Τμήματος ανάμεσα στους υπόλοιπους εκθέτες της εκδήλωσης μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Bizrupt που έχει ιδρυθεί από τον κ. Βασσάκη αλλά και της εταιρείας Hashtag Digital, η οποία έχει ιδρυθεί από απόφοιτους του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Καθηγητής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο