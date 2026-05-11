Συμμετοχές και διακρίσεις μαθητών Λασιθίου σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Λασιθίου συγχαίρει θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολικών μονάδων του νομού που συμμετείχαν στις τελικές φάσεις των Πανελλήνιων Σχολικών Αθλητικών Διοργανώσεων, εκπροσωπώντας επάξια τα σχολεία τους και τον τόπο μας.

Ιδιαίτερα συγχαίρει την Εμμανουέλα Λαυρεντάκη, μαθήτρια του 2ου ΓΕ.Λ. Αγίου Νικολάου, για την κατάκτηση της 3ης θέσης στο αγώνισμα των 2.000 μ. στιπλ κατά τη Γ’ Φάση των Σχολικών Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου, που διεξήχθη στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς στις 5 Μαΐου, τιμώντας με τη διάκρισή της το σχολείο της και το Λασίθι.

Στους ίδιους αγώνες συμμετείχαν επίσης οι μαθητές και μαθήτριες:

Τσιρακάκης Γεώργιος – ΓΕ.Λ. Σητείας

Φραγκιαδάκης Πέτρος – ΓΕ.Λ. Σητείας

Αγγελάκης Χαράλαμπος – 1ο ΓΕ.Λ. Ιεράπετρας

Καπανταϊδάκης Παντελεήμων – ΓΕ.Λ. Σητείας

Κουνελάκη Έλλη – Γεωργία – ΓΕ.Λ. Σητείας

Κεντριανάκη Άννα – 2ο ΓΕ.Λ. Αγίου Νικολάου

Κακουράκη Αικατερίνη – ΕΠΑ.Λ. Σητείας

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους παραπάνω μαθητές και μαθήτριες για τη συμμετοχή, την προσπάθεια και την αξιόλογη παρουσία τους στους αγώνες.

Στη Β’ και Γ’ Φάση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Κολύμβησης, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου στο Κλειστό Κολυμβητήριο Ο.Α.Κ.Α. Αθηνών, ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στην Κερουλή Ειρήνη για την κατάκτηση της 3ης θέσης στα 100 μ. πεταλούδα.

Στις τελικές φάσεις των αγώνων συμμετείχαν επίσης οι μαθητές και μαθήτριες:

Βερικοκύδης Πρόδρομος – 2ο ΓΕ.Λ. Αγίου Νικολάου

Συλλιγαρδάκη Μαρία – 2ο ΓΕ.Λ. Αγίου Νικολάου

τους οποίους η Επιτροπή συγχαίρει θερμά για τη συμμετοχή και την αγωνιστική τους προσπάθεια.

Τέλος, στην Τελική Φάση Ανώμαλου Δρόμου Γυμνασίων, που πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία στις 28 Απριλίου, συμμετείχαν οι μαθητές:

Δρετάκης Δημήτριος – 1ο Γυμνάσιο Σητείας

Κεντριανάκη Ηλέκτρα – 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου

στους οποίους επίσης αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για τη συμμετοχή και την παρουσία τους στη διοργάνωση.

Η συμμετοχή και οι διακρίσεις των μαθητών μας αποτελούν πηγή υπερηφάνειας και επιβεβαιώνουν τη δυναμική παρουσία του σχολικού αθλητισμού του Λασιθίου σε πανελλήνιο επίπεδο.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στις οικογένειες των μαθητών για τη συνεχή στήριξη και συμπαράστασή τους, καθώς και στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που με την καθοδήγηση, την προετοιμασία και τη συνοδεία τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχημένη παρουσία των μαθητών στις διοργανώσεις.