CAFE MELI
Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συμμετοχές και διακρίσεις μαθητών Λασιθίου σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Λασιθίου συγχαίρει θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολικών μονάδων του νομού που συμμετείχαν στις τελικές φάσεις των Πανελλήνιων Σχολικών Αθλητικών Διοργανώσεων, εκπροσωπώντας επάξια τα σχολεία τους και τον τόπο μας.

ΧΡΥΣΟΣ

Ιδιαίτερα συγχαίρει την Εμμανουέλα Λαυρεντάκη, μαθήτρια του 2ου ΓΕ.Λ. Αγίου Νικολάου, για την κατάκτηση της 3ης θέσης στο αγώνισμα των 2.000 μ. στιπλ κατά τη Γ’ Φάση των Σχολικών Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου, που διεξήχθη στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς στις 5 Μαΐου, τιμώντας με τη διάκρισή της το σχολείο της και το Λασίθι.

Στους ίδιους αγώνες συμμετείχαν επίσης οι μαθητές και μαθήτριες:

SUNSTOP
  • Τσιρακάκης Γεώργιος – ΓΕ.Λ. Σητείας
  • Φραγκιαδάκης Πέτρος – ΓΕ.Λ. Σητείας
  • Αγγελάκης Χαράλαμπος – 1ο ΓΕ.Λ. Ιεράπετρας
  • Καπανταϊδάκης Παντελεήμων – ΓΕ.Λ. Σητείας
  • Κουνελάκη Έλλη – Γεωργία – ΓΕ.Λ. Σητείας
  • Κεντριανάκη Άννα – 2ο ΓΕ.Λ. Αγίου Νικολάου
  • Κακουράκη Αικατερίνη – ΕΠΑ.Λ. Σητείας

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους παραπάνω μαθητές και μαθήτριες για τη συμμετοχή, την προσπάθεια και την αξιόλογη παρουσία τους στους αγώνες.

Στη Β’ και Γ’ Φάση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Κολύμβησης, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου στο Κλειστό Κολυμβητήριο Ο.Α.Κ.Α. Αθηνών, ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στην Κερουλή Ειρήνη για την κατάκτηση της 3ης θέσης στα 100 μ. πεταλούδα.

Στις τελικές φάσεις των αγώνων συμμετείχαν επίσης οι μαθητές και μαθήτριες:

  • Βερικοκύδης Πρόδρομος – 2ο ΓΕ.Λ. Αγίου Νικολάου
  • Συλλιγαρδάκη Μαρία – 2ο ΓΕ.Λ. Αγίου Νικολάου

τους οποίους η Επιτροπή συγχαίρει θερμά για τη συμμετοχή και την αγωνιστική τους προσπάθεια.

Τέλος, στην Τελική Φάση Ανώμαλου Δρόμου Γυμνασίων, που πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία στις 28 Απριλίου, συμμετείχαν οι μαθητές:

  • Δρετάκης Δημήτριος – 1ο Γυμνάσιο Σητείας
  • Κεντριανάκη Ηλέκτρα – 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου

στους οποίους επίσης αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για τη συμμετοχή και την παρουσία τους στη διοργάνωση.

Η συμμετοχή και οι διακρίσεις των μαθητών μας αποτελούν πηγή υπερηφάνειας και επιβεβαιώνουν τη δυναμική παρουσία του σχολικού αθλητισμού του Λασιθίου σε πανελλήνιο επίπεδο.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στις οικογένειες των μαθητών για τη συνεχή στήριξη και συμπαράστασή τους, καθώς και στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που με την καθοδήγηση, την προετοιμασία και τη συνοδεία τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχημένη παρουσία των μαθητών στις διοργανώσεις.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

11052026

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με το νέο Περιφερειακό Διοικητή Λιμενικού Σώματος Κρήτης

11 Μαΐου 2026

Γ. Πλακιωτάκης: «Η μεγαλύτερη προκήρυξη ιατρών της τελευταίας δεκαετίας για το Λασίθι»

11 Μαΐου 2026
pagnh

Κρήτη: Σοβαρός τραυματισμός 28χρονης μητέρας 3 παιδιών – Οι αντιφάσεις του συζύγου της

11 Μαΐου 2026

ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Ταμείο Ανάκαμψης ή Ταμείο Απένταξης για το Λασίθι;

11 Μαΐου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Κυριακή 10/5/2026

10 Μαΐου 2026
09052026

«The Crete Trip 2026»: O Δήμος Αγίου Νικολάου υποδέχτηκε 700 και πλέον φοιτητές από 50 χώρες στην Λίμνη της πόλης

9 Μαΐου 2026
09052026

Ο Άγιος Νικόλαος εξελίσσεται σε προπονητικό κέντρο στίβου και πόλο έλξης σημαντικών αθλητών

9 Μαΐου 2026
limnodeksameni xoxliakon

Εντός διμήνου η υπογραφή σύμβασης για το φράγμα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας και τη λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών Σητείας

9 Μαΐου 2026
08052026

Μάθηση, εμπειρίες και συνεργασία: Ενα αξέχαστο τετραήμερο στον Βάμο και τα Χανιά από το 1ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου

8 Μαΐου 2026
parasyrhs

Κρήτη: Προφυλακίστηκαν ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του

8 Μαΐου 2026
Back to top button