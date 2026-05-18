ΚΡΗΤΗ

Σύμφωνο Συνεργασίας Περιφέρειας Κρήτης και «Χαμόγελο του Παιδιού» για την διαχείριση φαινομένων που απειλούν τα παιδιά

18 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 18/05/2026
Σύμφωνο συνεργασίας για τη δημιουργία Τοπικού Δικτύου Φορέων στην Περιφέρεια Κρήτης για την πρόληψη και διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά συνυπέγραψαν σήμερα Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Πρόεδρος του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας συμμετέχουν φορείς Παιδικής Προστασίας της Κρήτης, με κοινό στόχο την ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων για την προστασία των παιδιών, την υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών, την προαγωγή της υγείας, της πρόληψης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στην λιτή εκδήλωση στο ξενοδοχείο Ατλαντίς, όπου υπογράφηκε το Σύμφωνο Συνεργασίας, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργος Μαρινάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Νίκος Συριγωνάκης, Στέλιος Βοργιάς, Γιώργος Τσαπάκος, οι Δήμαρχοι Βασίλης Κεγκέρογλου και Παύλος Μπαριτάκης, εκπρόσωποι Δήμων, της Αστυνομίας, της εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας, εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων και εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης.

Βασικός σκοπός του Δικτύου είναι η από κοινού ανάληψη δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων που απειλούν τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών, όπως η κακοποίηση και παραμέληση, η ενδοοικογενειακή βία, ο σχολικός εκφοβισμός, οι κίνδυνοι από τη μη ορθή χρήση του διαδικτύου, καθώς και περιστατικά αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς και κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, το Δίκτυο στοχεύει στην ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων, στην ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και άμεσης παρέμβασης, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχαρίστησε το Πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστα Γιαννόπουλο, για το έργο που επιτελεί με τους συνεργάτες του προς όφελος των παιδιών, όπως επίσης και όλους τους φορείς που συμμετέχουν. Χαρακτήρισε σημαντική την υπογραφή της σύμβασης με το «Χαμόγελο του Παιδιού» υπογραμμίζοντας, ότι, «η Περιφέρεια Κρήτης και οι φορείς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Η βοήθεια αυτή, θα παρέχεται μέσω του Περιφερειακού Δικτύου Κρήτης  που αφορά στην ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  Κώστας Γιαννόπουλος ευχαριστώντας την Περιφέρεια Κρήτης και όλους τους φορείς που στηρίζουν το Δίκτυο ανέφερε:

«Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που μία ακόμα Συμμαχία για τα Παιδιά δημιουργείται μέσα από την ίδρυση του Περιφερειακού Δικτύου Κρήτης, που αποτελεί το τρίτο κατά σειρά πανελλαδικά. Δεκάδες φορείς και στην Κρήτη, υπό τον συντονισμό της Περιφέρειας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με κοινό σκοπό, όχι απλά να καταγράφουμε και να συζητάμε τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι οικογένειες, αλλά μαζί να βρίσκουμε λύσεις, να σχεδιάζουμε και να επενδύουμε στην πρόληψη που τόσο λείπει και συχνά παραγνωρίζεται η σημασία της. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει το σύνολο των δυνάμεών του για την αποτελεσματικότητα και αυτού του Δικτύου. Στόχος μας η θωράκιση των παιδιών μέσα από την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και η άμεση διαχείριση κάθε προβλήματος».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Περιφέρειας Κρήτης, Στέλιος Βοργιάς, δήλωσε:

«Η προστασία των παιδιών και η στήριξη της οικογένειας αποτελούν υποχρέωση όλων μας και προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης. Μέσα από τη συνεργασία με “Το Χαμόγελο του Παιδιού” και τους εμπλεκόμενους φορείς δημιουργούμε ένα σταθερό πλαίσιο συντονισμένης δράσης, πρόληψης και άμεσης παρέμβασης για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών του νησιού μας. Η συνεργασία και η δικτύωση είναι το μόνο ουσιαστικό εργαλείο απέναντι σε φαινόμενα που δυστυχώς γίνονται ολοένα και πιο σύνθετα και απαιτητικά».

