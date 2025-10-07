CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος: Ο Σύλλογος Εστίασης ζητάει επιτέλους στήριξη για τις σχολές της πόλης μας

07/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Ο Άγιος Νικόλαος δεν μπορεί να ζει μόνο με δίμηνο τουρισμό. Η πόλη μας χρειάζεται ζωή και ανάπτυξη όλον τον χρόνο. Αντί να επαναπαυόμαστε σε πρόσκαιρα events, όπως το cliff diving ή οι γαστρονομικές εκδηλώσεις, οφείλουμε να δώσουμε ουσιαστική προτεραιότητα σε δομές που αποτελούν πραγματική επένδυση για το μέλλον.

Η σχολή-ναυαρχίδα του τουρισμού που λειτουργεί στην πόλη μας υπολειτουργεί, με σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. Οι φοιτητές αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους ή να μετακινούνται αλλού, χάνοντας έτσι ο Άγιος Νικόλαος την ευκαιρία να φιλοξενεί νέους ανθρώπους με όνειρα και προοπτική.

Ο Σύλλογος Εστίασης & Διασκέδασης Αγίου Νικολάου καλεί άμεσα όλους τους αρμόδιους φορείς — Δήμο, Περιφέρεια, τοπικούς Βουλευτές, Σύλλογο Ξενοδόχων και Εμπορικό Σύλλογο — να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να δώσουν λύσεις στα προβλήματα των φοιτητών, τόσο των νέων όσο και των ήδη φοιτούντων και στις δύο σχολές της πόλης.

Η στήριξη της σχολής σημαίνει στήριξη της ίδιας της πόλης. Σημαίνει νεανική ζωντάνια, οικονομική δραστηριότητα και προοπτική ανάπτυξης όλο τον χρόνο. Δεν μπορούμε άλλο να μένουμε στη λογική της «ωραίας κοιμωμένης».

Την Δευτέρα κιόλας πρέπει να προγραμματιστεί συνάντηση όλων των φορέων, ώστε να μην χαθεί άλλη μία χρονιά.

Ο Σύλλογος Εστίασης & Διασκέδασης δηλώνει παρών και έτοιμος να συμβάλει με κάθε τρόπο.

ΔΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

