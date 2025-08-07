Σύλλογος Εστίασης Αγίου Νικολάου: «Σιωπή από τη Δημοτική Αρχή – Νέο πείραμα στις πλάτες μας»

Παρά τη θύελλα αντιδράσεων από την πλειοψηφία των πολιτών, το χθεσινό μας δελτίο τύπου παραμένει αναπάντητο και αγνοημένο από τη Δημοτική Αρχή. Καμία ένδειξη ενδιαφέροντος, καμία απάντηση, καμία διάθεση διαλόγου.

Σαν να μην έφτανε αυτό, σήμερα πληροφορούμαστε για ένα νέο πείραμα που επιχειρείται ξανά Αύγουστο μήνα, σε μια πόλη που ήδη δοκιμάζεται σκληρά από την κακή τουριστική σεζόν. Πρόκειται για θέμα που συζητήθηκε σε συνάντησή μας με τον Δήμαρχο, στον οποίο εκφράσαμε τις ανησυχίες μας, αλλά φαίνεται πως οι θέσεις μας αγνοήθηκαν.

Η κοινωνία και ο κλάδος της εστίασης δεν αντέχουν άλλες πειραματικές παρεμβάσεις. Την ώρα που επιχειρούμε να σώσουμε ό,τι απέμεινε από τη σεζόν, κάποιοι βάζουν τρικλοποδιές σε μια ήδη τραυματισμένη οικονομία.

Αιτήματα:

Ζητούμε να μην εφαρμοστεί καμία αλλαγή που επηρεάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης.

Καλούμε τον Δήμαρχο σε ανοιχτή δημόσια συζήτηση για όλα τα φλέγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά.

Ζητούμε τα δύο τελευταία δελτία τύπου του Συλλόγου μας να αναγνωστούν επίσημα στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε όλοι οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Ο χειμώνας που έρχεται προμηνύεται εξαιρετικά δύσκολος. Εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, θα είναι η ταφόπλακα για δεκάδες επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Βάλτε πλάτη τώρα.

Όχι άλλα πειράματα. Όχι άλλη σιωπή.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ