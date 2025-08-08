Σύλλογος Εργαζομένων Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο» – Πόσες ορκωμοσίες ακόμα;

Στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο», η αποδυνάμωση δεν είναι πια τυχαίο φαινόμενο. Είναι μονιμοποιημένη πολιτική πρακτική.

Γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί… παρουσιάζονται για ορκωμοσία και φεύγουν.

Όσοι δεν φύγουν άμεσα, αποχωρούν αργότερα με μετάταξη, απόσπαση ή «υπηρεσιακή ανάγκη». Το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο: Το νοσοκομείο αποδυναμώνεται. Οι υπηρεσίες καταρρέουν. Οι εργαζόμενοι εξουθενώνονται.

Η πραγματική εικόνα:

Περιφερειακά Ιατρεία χωρίς γιατρούς.

Εξωτερικά Ιατρεία που υπολειτουργούν, ενώ ο αριθμός των περιστατικών αυξάνεται.

Νοσηλευτές που κάνουν βάρδιες μόνοι τους, σε οριακές συνθήκες.

Διοικητικοί που καλούνται να “σηκώσουν” ολόκληρες υπηρεσίες.

Θέσεις “καλυμμένες” στα χαρτιά, αλλά άδειες στην πράξη.

Αντί να ενισχυθεί το νοσοκομείο, βλέπουμε : «μετακινήσεις», «διευκολύνσεις», «εξυπηρετήσεις» «εντέλλεσθε»…

Καμία πρόβλεψη. Καμία αναπλήρωση. Καμία λογοδοσία.

Δεν πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρα πολιτική επιλογή.

Η παιδοψυχίατρος του Ρεθύμνου παραιτείται λόγω εξάντλησης.

Η 7η ΥΠΕ στέλνει εντέλλεσθε γιατρούς του Βενιζελείου.

Στα νοσοκομεία του Λασιθίου, συχνά δεν εφημερεύουν βασικές ειδικότητες: αναισθησιολόγοι, χειρουργοί, καρδιολόγοι, ακτινολόγοι.

Και όταν οι εργαζόμενοι υψώνουν φωνή, η απάντηση από επίσημα χείλη είναι:

«Συμμορίες της μιζέριας».

Μα οι κοινωνίες έχουν αρχίσει και βλέπουν ποιοι είναι οι πραγματικοί “μίζεροι”:

Εκείνοι που κρύβουν την πραγματικότητα, την υπογράφουν και τη διαχειρίζονται ως αριθμό, όχι ως ζωή.

Και ρωτάμε ευθέως:

Πόσες ορκωμοσίες ακόμα για ανθρώπους-«φαντάσματα» που δεν θα υπηρετήσουν ποτέ;

Πόσες «καλυμμένες» θέσεις στα χαρτιά και άδεια γραφεία και ιατρεία στην πράξη;

Ποιος ελέγχει; Ποιος αποφασίζει; Ποιος προστατεύει τον ασθενή;

Η σιωπή τελείωσε. Η ανοχή τελείωσε.

Τι ζητάμε:

Να σταματήσουν οι μετακινήσεις χωρίς αναπλήρωση.

Να καλυφθούν με πραγματικό προσωπικό όλες οι υπηρεσίες.

Να υπάρξει λογοδοσία για τις αποφάσεις που οδηγούν τις δομές της περιφέρειας σε κατάρρευση.

Να σεβαστεί επιτέλους η Πολιτεία την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια φροντίδα Υγείας.

Το Ε.Σ.Υ. δεν σώζεται με ευχές ή διοικητικά τρικ.

Σώζεται με ανθρώπους παρόντες, με ουσιαστική ενίσχυση, με πολιτική βούληση.

Και αν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να το υπερασπιστείτε, μην περιμένετε να σωπάσουμε, θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια, με αξιοπρέπεια, με πράξεις.

O Σύλλογος Εργαζομένων Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο»