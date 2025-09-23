CAFE MELI
Σύλληψη διακινητών των μεταναστών που διασώθηκαν στη Γαύδο

23/09/2025
Συνολικά 10 αλλοδαποί, από το Σουδάν και την Αίγυπτο συνελήφθησαν ως οι διακινητές των παράτυπων μεταναστών που διασώθηκαν στη Γαύδο στις 13 και στις 15 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Αναφορικά με τον εντοπισμό και διάσωση 578 αλλοδαπών στη Γαύδο την 13-09-2025, από τη Λιμενική Αρχή των Χανίων που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Σουδάν), ηλικίας 21 και 19 ετών, τρεις αλλοδαποί (υπήκοοι Νοτίου Σουδάν), εκ των οποίων δύο 18χρονοι και ένας 28χρονος και δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Αιγύπτου), ηλικίας 36 και 41 ετών για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 ¨Παράνομη είσοδος στη χώρα¨, του Ν.4251/2014 ¨Κώδικας Μετανάστευσης¨ και του άρθρου 306 Π.Κ. ¨Έκθεση¨, καθώς αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των υπολοίπων. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Αναφορικά με τον εντοπισμό και διάσωση 110 αλλοδαπών νότια της Γαύδου την 15-09-2025, από τη Λιμενική Αρχή των Χανίων που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ένας 18χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ν. Σουδάν) για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 ¨Παράνομη είσοδος στη χώρα¨, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 ¨Κώδικας μετανάστευσης¨ και του άρθρου 306 Π.Κ. ¨Έκθεση¨ καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας».

23/09/2025
