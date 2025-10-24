Συλλήψεις από την θηροφυλακή για παράνομο κυνήγι

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, οι 2 ιδιωτικοί θηροφύλακες του Κυνηγετικού Συλλόγου Ηρακλείου, μαζί με τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες που εδρεύουν στο Ηράκλειο, στο Καστέλι Πεδιάδος, στη Βιάννο και στις Μοίρες, κατά τη βραδινή περιπολία τους, γύρω στις 22:00, εντόπισαν σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, 2 άτομα νεαρής ηλικίας (το ένα ανήλικο) με ένα κυνηγετικό όπλο (συγγενικού προσώπου του ενός) και έναν προβολέα μεγάλης ισχύος να κυνηγούν παράνομα.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Τα οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, όπου επίσης παρέδωσαν τα κατασχεθέντα (όπλο, προβολέα και 6 φυσίγγια) και η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Επιπρόσθετα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 1250 ευρώ στον καθένα.