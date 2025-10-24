CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συλλήψεις από την θηροφυλακή για παράνομο κυνήγι

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 24/10/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, οι 2 ιδιωτικοί θηροφύλακες του Κυνηγετικού Συλλόγου Ηρακλείου, μαζί με τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες που εδρεύουν στο Ηράκλειο, στο Καστέλι Πεδιάδος, στη Βιάννο και στις Μοίρες, κατά τη βραδινή περιπολία τους, γύρω στις 22:00, εντόπισαν σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, 2 άτομα νεαρής ηλικίας (το ένα ανήλικο) με ένα κυνηγετικό όπλο (συγγενικού προσώπου του ενός) και έναν προβολέα μεγάλης ισχύος να κυνηγούν παράνομα.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Τα οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, όπου επίσης παρέδωσαν τα κατασχεθέντα (όπλο, προβολέα και 6 φυσίγγια) και η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

ΧΡΥΣΟΣ

Επιπρόσθετα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 1250 ευρώ στον καθένα.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 24/10/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Υποβάθμιση του Αγίου Νικολάου – Θέλουμε ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – αλλιώς η εστίαση πάει τα κλειδιά στο γραφείο του τοπικού υπουργού!

24/10/2025

Μια Κρητική διαδρομή στον πολιτιστικό χάρτη της Ευρώπης – Η παρουσίαση της «Elea Heritage Route»

24/10/2025

ΕΛΜΕΠΑ: Αυτοδίκαιες διαγραφές φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής 2016 ή προγενέστερο

24/10/2025

ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Η απαξίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Λασίθι δεν μπορεί να συνεχιστεί

24/10/2025

Συνάντηση εργασίας των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης για δράσεις κλιματικής ανθεκτικότητας

24/10/2025
elassona seismos rigma

Επιπλέον αισθητήρες προειδοποίησης για τσουνάμι και σεισμούς στην Κρήτη

24/10/2025

Μπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου

24/10/2025

Επιτυχής διοργάνωση της εκδήλωσης “Erasmus Days 2025” από τη ΔΔΕ Λασιθίου

24/10/2025

Αγιος Νικόλαος: Προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων και “έξυπνων” υδρομέτρων στο αρδευτικό δίκτυο

24/10/2025

Υπογραφή Προγραμματικής για την ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων

23/10/2025
Back to top button