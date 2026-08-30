Συγχαρητήρια της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου για την εξάρθρωση του κυκλώματος ναρκωτικών

Τους αστυνομικούς του Λασιθίου που συνέβαλαν στην επιτυχημένη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών συγχαίρει δημόσια, σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Λασιθίου.

Στη συγχαρητήρια ανακοίνωσή της η διοίκηση της Ένωσης επισημαίνει χαρακτηριστικά τα εξής:

«Άλλη μία σημαντική επιτυχία των αστυνομικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου καταγράφηκε στη διαρκή και δύσκολη μάχη κατά της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.

Η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Νομού Λασιθίου και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη έξι ατόμων, καθώς και την κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και μεγάλου χρηματικού ποσού, αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη της αποτελεσματικότητας, του επαγγελματισμού και της υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού μας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου συγχαίρει όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης, με ιδιαίτερη αναφορά στους συναδέλφους του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, το οποίο είχε τον κύριο επιχειρησιακό και προανακριτικό ρόλο στην υπόθεση, καθώς και στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, για την ουσιαστική συμβολή και την άριστη συνεργασία τους.

Οι επιτυχίες αυτές δεν είναι αποτέλεσμα τύχης. Είναι αποτέλεσμα καθημερινής, επίμονης και συστηματικής προσπάθειας των αστυνομικών, οι οποίοι, παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Νομού Λασιθίου, συνεχίζουν με φιλότιμο, αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης να δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών.

Η Ένωσή μας εκφράζει την υπερηφάνειά της για όλους τους συναδέλφους που καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, δίνοντας με συνέπεια και αποφασιστικότητα τη μάχη κατά της εγκληματικότητας και της μάστιγας των ναρκωτικών, υπηρετώντας την ασφάλεια και την προστασία της κοινωνίας του Λασιθίου».