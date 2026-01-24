CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συγχαρητήρια από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου για την προαγωγή του Νίκου Σπυριδάκη!

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 24/01/2026Τελευταία ενημέρωση: 24/01/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου απευθύνει τα δημόσια συγχαρητήρια της στον μέχρι πρότινος Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης Νίκο Σπυριδάκη για την προαγωγή του σε Αντιστράτηγο της  Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς επίσης και για την ανάληψη των καθηκόντων του ως Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

ΧΡΥΣΟΣ

«Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συγχαρητήρια στον μέχρι πρότινος Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, κ. Νικόλαο Σπυριδάκη, για την προαγωγή του στον βαθμό του Αντιστρατήγου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για την τοποθέτησή του στη θέση του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση μιας μακράς, επιτυχημένης και αξιοπρεπούς πορείας στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, ήθος, διοικητική επάρκεια και βαθιά γνώση των ζητημάτων που αφορούν τόσο την ασφάλεια των πολιτών όσο και τα δικαιώματα και τις ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού.

NOVA

Ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια για την τοπική μας κοινωνία αποτελεί το γεγονός ότι ο κ. Νικόλαος Σπυριδάκης κατάγεται από τον Νομό Λασιθίου και συγκεκριμένα από τα Μέσα Μουλιανά Σητείας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο τόπος μας συνεχίζει να αναδεικνύει στελέχη με υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς.

Ευχόμαστε στον κ. Αντιστράτηγο καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα, αυξημένα καθήκοντά του, με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί με την ίδια αφοσίωση, συνέπεια και αίσθημα δικαίου το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και την ελληνική κοινωνία συνολικά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 24/01/2026Τελευταία ενημέρωση: 24/01/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Χανιά: Πατέρας στα κρατητήρια – Πήγε μεθυσμένος να πάρει την κόρη του από το σχολείο

24/01/2026

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Εγκρίθηκε χρηματοδότηση για έργα υποδομών

24/01/2026

Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών

24/01/2026

Ενταση ξανά στα Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη

24/01/2026

Ιεράπετρα: Σκύλος επιτέθηκε σε Δημοτικούς Αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου

24/01/2026

Λογοθεραπευτική υποστήριξη για παιδιά στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου

24/01/2026

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για την «Ευλογιά του Προβάτου»

24/01/2026

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος το Σάββατο 24/1 σε περιοχές του Αγίου Νικολάου

24/01/2026

Παράδοση εξοπλισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής για Δημοτικά Σχολεία της Π.Ε. Ηρακλείου

23/01/2026

Συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τον νέο Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου – Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος

23/01/2026
Back to top button