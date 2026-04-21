ΚΡΗΤΗ

Σύμπραξη Περιφέρειας, «Χαμόγελου του Παιδιού» και Πανεπιστημίου Κρήτης

21 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 21/04/2026
Το πλαίσιο δράσης για την προστασία των ανηλίκων από περιστατικά απειλών, βίας και κακοποίησης παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης. Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και της Περιφέρειας Κρήτης που θα προχωρήσει δράσεις με τη συνδρομή και του Πανεπιστημίου Κρήτης και των τοπικών φορέων, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου προστασίας στο νησί, το οποίο θα διασφαλίζει την άμεση και συντονισμένη ενεργοποίηση των μηχανισμών σε κάθε μεμονωμένο περιστατικό.

Στ. Αρναουτάκης: «Πρωτοποριακό έργο για την Ελλάδα και την Ευρώπη»

Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης εξήρε το έργο που επιτελεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σημειώνοντας πως η δράση του είναι πρωτοποριακή όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

«Από τη δική μας πλευρά, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Στέλιο Βοργιά και τις υπηρεσίες μας, στηρίζουμε τη δημιουργία αυτού του περιφερειακού δικτύου που θα βοηθήσει ουσιαστικά τα παιδιά», ανέφερε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε με έμφαση στην ανάγκη συλλογικής δράσης, υπενθυμίζοντας τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί προ πενταετίας από καθηγητές για περιστατικά κακοποίησης στην Κρήτη.
«Όταν μου ανέφεραν τα περιστατικά κακοποίησης, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Δεν είναι έργο ενός ατόμου ή μόνο της Περιφέρειας. Πρέπει όλοι οι φορείς να αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια. Το να σώσουμε έστω και ένα παιδί είναι μέγιστη επιτυχία για όλα όσα κάνουμε», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, χαρακτηρίζοντας το κοινωνικό αυτό έργο ως «φάρο» για την κοινωνία απέναντι στα φαινόμενα βίας.

Η Κοινωνική Συμφωνία για τα Παιδιά

Ο πρόεδρος του “Χαμόγελου του Παιδιού”, Κώστας Γιαννόπουλος, αναφέρθηκε στην κοινωνική συμφωνία για τα παιδιά που ξεκίνησε ο φορέας από την Α. Μακεδονία και συνεχίζει στην Κρήτη με στόχο να απλωθεί σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου με συντονισμένο τρόπο οι τοπικοί φορείς να φέρουν το μέγιστο αποτέλεσμα στην προστασία των παιδιών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Στέλιος Βοργιάς χαρακτήρισε τη συνάντηση ως την αφετηρία μιας μεγάλης κοινωνικής συμφωνίας για τα παιδιά στην Κρήτη. Όπως τόνισε, η προσπάθεια αυτή εδράζεται στις σχετικές εγκρίσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και απαιτεί τη σύμπραξη όλων των αρμόδιων οργάνων, φορέων και υπηρεσιών.

Ευρεία συμμετοχή φορέων

Στη σύσκεψη, στην οποία παραβρέθηκε και η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, εθελοντικών οργανώσεων, στελέχη από τους χώρους της εκπαίδευσης και της υγείας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Δημόσιας Υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών.

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων ήταν η ανάγκη για διαρκή εγρήγορση και στενή συνεργασία επιστημονικών και αυτοδιοικητικών φορέων, ώστε να οικοδομηθεί ένα ισχυρό πλέγμα ασφαλείας για τους ανήλικους πολίτες της Κρήτης.

