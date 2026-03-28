Στρατηγικό σχέδιο Marketing για τον Τουρισμό από τον Δήμο Αγίου Νικολάου

Με την ενεργή συμμετοχή τοπικών φορέων, επιχειρηματιών, επαγγελματιών του τουρισμού, αιρετών της αυτοδιοίκησης, συλλογικών φορέων που εκλήθησαν από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο REX η πρώτη διαβούλευση για την παρουσίαση του σχεδίου ενεργειών, την στρατηγική, την ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Στην συνάντηση εργασίας παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας «CK Strategies» κ. Χρήστος Κουσουρής και Δρ. Σωτήρης Βαρελάς (Καθηγητής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς) – επιστημονικός υπεύθυνος της μελέτης που παρουσιάστηκε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι βασικές παράμετροι της υπό εκπόνησης μελέτης που έχει ανατεθεί από τον Δήμο Αγίου Νικολάου στην εταιρεία, ενώ ακολούθησε συζήτηση με τον ανάδοχο του έργου για ζητήματα σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον διεθνή τουρισμό, το προφίλ και τις αγορές προέλευσης των επισκεπτών, τις υποδομές, την αποτύπωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής καθώς και για τις στρατηγικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του προορισμού.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης στον χαιρετισμό του ανέφερε «Η τουριστική ανάπτυξη δεν αποτελεί πλέον μόνο οικονομικό στόχο. Είναι και ευθύνη απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, στις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που επενδύουν στον τουρισμό, στους εργαζόμενους που στηρίζουν τον κλάδο.

Στο κέντρο της στόχευσης μας – είπε – βρίσκεται η ποιότητα: ποιότητα ζωής για τους κατοίκους στους προορισμούς, ποιότητα υπηρεσιών, ποιότητα εμπειριών για τους ταξιδιώτες. Αυτό είναι το στοίχημα, που θέλουμε και μπορούμε να κερδίσουμε.

Στο παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες για την δημιουργία master plan με στόχο την ανάδειξη ποικίλων δραστηριότητων της περιοχής, ωστόσο δεν έχουν γίνει στοχευμένες και οργανωμένες ενέργειες για τον τουρισμό. Με την παρούσα συνεργασία γίνεται μια προσπάθεια συνολικής καταγραφής, συγκέντρωσης στοιχείων λήψης συμπερασμάτων που δύναται να βοηθήσει τον δήμο στον σχεδιασμό του σε θέματα υποδομών που εξυπηρετούν με την ευρεία έννοια τον τουρισμό και γενικότερα στο θέμα της ανάπτυξης και της προώθησης του τουρισμού.

Με προσήλωση στο στρατηγικό σχέδιο, συνεργασία και υπευθυνότητα, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, που αντέχει στον χρόνο και αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής αναφέροντας ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του τουρισμού της επόμενης πενταετίας είναι μια διαδικασία ουσιαστική και καθοριστική για το μέλλον του δήμου μας, υπογράμμισε ότι ο τουρισμός δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη οικονομικό κλάδο, αλλά μοχλό ανάπτυξης, εργαλείο εξωστρέφειας και ταυτόχρονα καθρέφτη της ταυτότητας και του πολιτισμού μας, προσθέτοντας ότι στόχος του δήμου μας δεν είναι μόνο η αύξηση των επισκεπτών αλλά η δημιουργία ενός βιώσιμου, ποιοτικού και ανθεκτικού τουριστικού μοντέλου που θα ωφελεί την τοπική κοινωνία συνολικά.

Ο Δρ Σωτήρης Βαρελάς, που ανέλαβε την παρουσίαση των συμπερασμάτων της μελέτης που εκπονείται μιλώντας για την πρώτη διαβούλευση στο δήμο Αγίου Νικολάου υπογράμμισε ότι στόχευση του δήμου είναι να δοθεί ο λόγος στους επαγγελματίες στην τοπική κοινότητα, στους φορείς του τουρισμού, ώστε να υπάρξει ένας συμμετοχικός σχεδιασμός στο σχέδιο marketing στρατηγικής για τον τουρισμό του Αγίου Νικολάου.

Η διαβούλευση συνοδεύεται από μια σειρά μεθοδολογίες πρωτογενή έρευνα, διεξαγωγή δεδομένων και ερευνητικά μοντέλα ώστε να διαμορφωθεί ένα τεκμηριωμένο και στοχευμένο σχέδιο marketing, ένας οδηγός χρήσιμος για τον Άγιο Νικόλαο που θα καθορίσει, θα εξελίξει και θα δομήσει την προβολή του τόπου.

Ήδη – πρόσθεσε – έχει γίνει μια σημαντική καταγραφή δεδομένων σε σημεία ενδιαφέροντος (καταλύματα, ξενοδοχεία, ροές των επισκεπτών) στην περιοχή με την χρήση προγραμματισμού και εξαγωγής δεδομένων που γνωστοποιήθηκε στους εκπροσώπους που συμμετείχαν, από τους οποίους – ανέφερε – περιμένουμε να πάρουμε το feedback μετά την καταγραφή των απόψεων τους για να τις συνδέσουμε με την έρευνα που διεξάγεται.