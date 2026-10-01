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Στο τελικό συνέδριο του NaTour4CChange στις Βρυξέλλες η Περιφέρεια Κρήτης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
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Την ανάγκη οι νησιωτικές και περιφερειακές αρχές να βρεθούν στο επίκεντρο της εφαρμογής της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Βιώσιμο Τουρισμό ανέδειξε ο Γιώργος Αλεξάκης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, μιλώντας στο τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου NaTour4CChange, στις Βρυξέλλες. Στο συνέδριο συμμετείχαν η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης Βασιλική Μαδούλκα καθώς και ο πρόεδρος της Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων Ελλάδας, Γιώργος Πελεκανάκης.

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Στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κλιματικά ανθεκτικό τουρισμό στη Μεσόγειο, ο Γ.Αλεξάκης υπογράμμισε ότι η ΕΕ θέτει τη στρατηγική κατεύθυνση, τους κοινούς στόχους και κινητοποιεί επενδύσεις, όμως η πραγματική μετάβαση πραγματοποιείται στις Περιφέρειες και στους ίδιους τους τουριστικούς προορισμούς.
Όπως σημείωσε, οι νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις, όπως η υψηλή εξάρτηση από τον τουρισμό, οι περιορισμένοι υδατικοί και εδαφικοί πόροι, τα ευάλωτα οικοσυστήματα και η αυξανόμενη έκθεση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στη Μεσόγειο, οι πιέσεις αυτές αποτυπώνονται ήδη στους καύσωνες, τη λειψυδρία, τις πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

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Ο Γιώργος Αλεξάκης ανέδειξε τέσσερις προτεραιότητες για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική:
Ισχυρότερη χωρική προσέγγιση, με κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση και παράλληλα ευελιξία για λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε περιοχής.

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Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ στρατηγικής και υλοποίησης, με επενδύσεις στην ανθεκτικότητα των υδατικών πόρων, την ενεργειακή μετάβαση, τη βιώσιμη κινητικότητα και την προστασία της βιοποικιλότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις Nature-based Solutions, ως μέρος της υποδομής ανθεκτικότητας της Κρήτης. Αυτή ήταν η φιλοσοφία της πιλοτικής εφαρμογής του έργου στον δήμο Σητείας.

Χρηματοδότηση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιωτικών Περιφερειών, με απλούστερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά εργαλεία και δυνατότητα συνδυασμού πόρων.

Ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειακών Αρχών, οι οποίες, όπως τόνισε, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως στρατηγικοί εταίροι στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Αναφερόμενος στο NaTour4CChange και την εφαρμογή του στον Δήμο Σητείας, υπογράμμισε τη συμβολή του στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη δοκιμή λύσεων και τη μεταφορά καλών πρακτικών μεταξύ ευρωπαϊκών περιοχών.

Κλείνοντας, ανέδειξε την Κρήτη και τα άλλα μεσογειακά νησιά ως εργαστήρια καινοτομίας, προσαρμογής και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. «Η Ευρώπη θέτει την κατεύθυνση. Οι Περιφέρειες υλοποιούν τη μετάβαση. Και τα νησιά πρέπει να ενδυναμωθούν ώστε να ηγηθούν εκεί όπου οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες», τόνισε.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
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