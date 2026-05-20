CAFE MELI
Europlan
ΚΡΗΤΗ

Στο Παγκρήτιο Στάδιο η δράση της Πολεμικής Αεροπορίας με τους εξομοιωτές αεροσκαφών F-16 και F-35

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Το Παγκρήτιο Στάδιο, στο οποίο φιλοξενείται το τριήμερο δράσεων της Πολεμικής Αεροπορίας με τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Αντώνη Περισυνάκη και Γιάννη Τσαπάκη, το μέλος του Δ.Σ. της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ Αλεξία Δραμιτινού και τον Υπεύθυνο λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Αλικαρνασσού Γιάννη Ράλλη, το πρωί της Τετάρτης 20/5.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός «πέταξε» με προσομοιωτή πτήσης F-16 Fighting Falcon και συνομίλησε για τη δράση «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» με τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και με εκπαιδευτικούς και μαθητές που βρίσκονταν εκεί.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου μίλησε για την απήχηση της δράσης και την ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας και ευχαρίστησε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη και όλους τους συντελεστές της δράσης: « Βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις του Παγκρητίου Σταδίου όπου υποδεχόμαστε μια δράση της Πολεμικής Αεροπορίας στην οποία είμαστε συνδιοργανωτές, η οποία απευθύνεται στα παιδιά μας, στα παιδιά των σχολείων μας. Η Πολεμική Αεροπορία λέει «ερχόμαστε εμείς σε εσάς» και αυτό ακριβώς γίνεται εδώ. Με δύο προσομοιωτές πτήσης F-16 και F-35, μια επαναλαμβανόμενη δράση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να βρεθούν σε ένα περιβάλλον που προσομοιώνει σε ένα βαθμό τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι ιπτάμενοί μας. Βέβαια αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν οι ιπτάμενοι μας προφανώς δεν μπορεί να το ζήσει κανείς πέρα από τους ίδιους, τους πραγματικούς ήρωες των Ενόπλων Δυνάμεων που φυλάνε τα σύνορα μας καθημερινά. Γνωρίζουμε τις θυσίες, την εγρήγορση, την ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας που μας καθιστά ασφαλείς σε αυτό το πολύ ευαίσθητο πεδίο. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την κοινωνική δράση της Πολεμικής Αεροπορίας με την οποία συμπράττει ο Δήμος Ηρακλείου, όλους όσους εδώ έχουν συντελέσει. Έχουμε προσωπικό και ιπτάμενο προσωπικό της Αεροπορίας που βλέπουμε με πόσο κέφι ανταποκρίνεται στα παιδιά. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Αντιπτέραρχο Ιπτάμενο Δημοσθένη Γρηγοριάδη ο οποίος ξέρω ότι έχει και προσωπική μέριμνα για αυτή τη δράση που νομίζω ότι βρίσκει ουσιαστική απήχηση».

SUNSTOP

Όπως είναι γνωστό, το τριήμερο 19-21 Μαΐου στην Αίθουσα Τύπου του Παγκρητίου Σταδίου (09:00-15:00) Ιπτάμενοι και Τεχνικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, θα είναι κοντά στους νέους για να τους φέρουν σε επαφή με την εκπαίδευση, την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η Αεροπορία. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην προαγωγή της αεροπορικής ιδέας και στην ενίσχυση της εξοικείωσης των νέων  με την τεχνολογία και την καινοτομία στον αεροπορικό χώρο.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

National Geographic: Η Κρήτη στους 15 κορυφαίους προορισμούς για φαγητό παγκοσμίως

20 Μαΐου 2026

Πάνω από 40 τα θύματα της οικογένειας εκβιαστών στην Κρήτη

20 Μαΐου 2026
dromos pisa

Ο Δήμος Χερσονήσου εξασφάλισε την έγκριση όλων των έργων αγροτικής οδοποιίας

20 Μαΐου 2026
agapi sbokou

Η Αγάπη Σμπώκου είναι η νέα Πρόεδρος του ΣΕΤΕ

20 Μαΐου 2026

Ηράκλειο, Βορίζια: Οικογένεια καταπάτησε χωράφια και πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

19 Μαΐου 2026

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Η Ιατρική Σχολή γίνεται επίσημο Κέντρο Συνεργασίας του ΠΟΥ

19 Μαΐου 2026

Αγιος Νικόλαος: Του ήρθε η κλήση στο κινητό για το παράνομο παρκάρισμα

19 Μαΐου 2026
crown iris

Αγιος Νικόλαος: Αυξημένη αστυνόμευση λόγω άφιξης του κρουαζιερόπλοιου της Mano Cruises

19 Μαΐου 2026

Ενημέρωση του Δήμου Αγίου Νικολάου για τα έργα αγροτικής οδοποιίας

19 Μαΐου 2026

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης | Πέμπτη 21 Μαίου 2026

19 Μαΐου 2026
Back to top button