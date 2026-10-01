Στο έλεος της κακοκαιρίας ο Μυλοπόταμος – Ζημιές, καθιζήσεις και επικίνδυνα περιστατικά

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στον Δήμο Μυλοποτάμου, με τον ορεινό όγκο να δέχεται από το βράδυ της Τετάρτης μεγάλες ποσότητες βροχής, λάσπης και φερτών υλικών.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, όπου τα νερά έφτασαν μέχρι τον κεντρικό δρόμο του χωριού, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Ανάλογες εικόνες καταγράφονται και σε άλλα σημεία του ορεινού Μυλοποτάμου, με τα Λιβάδια και τον Αξό να βρίσκονται επίσης μεταξύ των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο.

Αίτημα να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Μπροστά στην έκταση των προβλημάτων, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος έχει ζητήσει να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το αίτημα κατατέθηκε προς τον αρμόδιο για θέματα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, καθώς η ισχυρή βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές ζημιές, κυρίως στα ορεινά χωριά.

Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη, καθώς τα φαινόμενα συνεχίζονται και οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Υποχώρησε γεφύρι την ώρα που περνούσε αυτοκίνητο

Ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρι, κοντά στα Ζωνιανά, όταν γεφύρι υποχώρησε την ώρα που διερχόταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι.

Το όχημα βρέθηκε μέσα σε μεγάλο χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, έπειτα από καθίζηση που αποδίδεται στις συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις.

Στο σημείο έσπευσαν συγγενικά πρόσωπα, ενώ ο γιος του ζευγαριού μετέφερε τους δύο ηλικιωμένους προληπτικά στο νοσοκομείο, προκειμένου να εξεταστούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση.

Σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο

Σημαντικές φθορές και καθιζήσεις έχουν καταγραφεί σε τμήματα του οδικού δικτύου του ορεινού Μυλοποτάμου.

Σε αρκετά σημεία έχουν συσσωρευτεί λάσπες, πέτρες και άλλα φερτά υλικά, ενώ η κατάσταση μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς όσο συνεχίζεται η κακοκαιρία.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα.

Στις πληγείσες περιοχές ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας, οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων και στελέχη των υπηρεσιών βρίσκονται στις περιοχές που έχουν πληγεί.

Μηχανήματα του Δήμου, αλλά και ιδιωτικά μηχανήματα, έχουν κινητοποιηθεί για τον καθαρισμό δρόμων, την απομάκρυνση φερτών υλικών και την αποκατάσταση της πρόσβασης όπου αυτό είναι δυνατό.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στα σημεία όπου οι συνθήκες επιτρέπουν την ασφαλή προσέγγιση των συνεργείων, με προτεραιότητα την προστασία των κατοίκων.

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο, μέχρι να υποχωρήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ήχησε το 112 στον Μυλοπόταμο

Στις 06:40 το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου ενεργοποιήθηκε το 112 στην περιοχή του Μυλοποτάμου.

Το προειδοποιητικό μήνυμα καλούσε κατοίκους και επισκέπτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά αυξημένη προσοχή και καλεί τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών όσο τα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη.