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Στο 3ο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands» ο Δήμαρχος Σητείας

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/09/2026
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24092026
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Ο Δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης συμμετείχε στο 3ο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands» που πραγματοποιήθηκε στη Γαύδο, στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου, στηρίζοντας την προσπάθεια για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των νησιωτικών Δήμων και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.

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Το «Smart Islands» επικεντρώθηκε σε κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον των μικρών νησιών, όπως η ενέργεια, το νερό, η εκπαίδευση, η υγεία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η προσβασιμότητα, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τη διαμόρφωση εφαρμόσιμων προτάσεων, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αγοράς, της τοπικής κοινωνίας και της Ομογένειας.

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Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η πρόσκληση που απηύθυνε ο Δήμαρχος Σητείας προς τη Δήμαρχο Γαύδου κα Λίλιαν Στεφανάκη, προκειμένου να επισκεφθεί τη Σητεία, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των δύο Δήμων.

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Ο Δήμαρχος Σητείας πρόσφερε συμβολικά δώρα στη Δήμαρχο όπως το αντίγραφο του κάστρου της Καζάρμας, ως σύμβολο της ιστορικής κληρονομιάς της Σητείας και το εξαιρετικό, βραβευμένο ελαιόλαδο Σητείας ZIRO, ως χαρακτηριστικό προϊόν της τοπικής παραγωγής.

Η παρουσία του Δημάρχου Σητείας στη διοργάνωση επιβεβαίωσε τη βούληση του Δήμου να συμμετέχει ενεργά στον διάλογο για το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας και να αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους νησιωτικούς Δήμους, εντός και εκτός Κρήτης.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/09/2026
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