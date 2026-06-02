Στις Βρυξέλλες το 1ο EXPO Παγκρήτιο Forum προώθησης κρητικών προϊόντων

2 Ιουνίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 02/06/2026
Η πρώτη εκτός συνόρων διοργάνωση του πρωτοποριακού και βραβευμένου Παγκρήτιου Forum Προώθησης των Κρητικών Προϊόντων πραγματοποιήθηκε την 1 Ιουνίου στο κέντρο της Ευρώπης, από τα τέσσερα Επιμελητήρια της Κρήτης. Οι Βρυξέλλες, η έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτέλεσε τον πρώτο σημαντικό  διεθνή σταθμό επέκτασης του Forum, αποσκοπώντας να δώσει νέα ώθηση στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που παράγουν και μεταποιούν τα αυθεντικά κρητικά αγροτικά προϊόντα.

Η διοργάνωση έλαβε χώρα στο Rosières, μόλις 10 λεπτά από τις Βρυξέλλες, στον χώρο του Foster Farm, που συνδυάζει σύγχρονες υποδομές, φυσικό περιβάλλον και άμεση πρόσβαση από όλες τις περιοχές του Βελγίου.

Στο Forum παραβρέθηκαν περίπου 40 επιλεγμένοι Βέλγοι αγοραστές από τον κλάδο τροφίμων και ποτών, όπως εισαγωγείς, χονδρέμποροι, λιανοπωλητές, διανομείς και επαγγελματίες της εστίασης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τους εκπροσώπους των 34 επιχειρήσεων που συμμετείχαν από όλη την Κρήτη.

Η πρωτοβουλία, αποτελεί συνέχεια του πρωτοποριακού και καταξιωμένου Παγκρήτιου Forum στην Αθήνα, για τρία χρόνια και κυρίως στην Κρήτη για 14 συνεχή έτη, το οποίο, κατά την πρόσφατη διοργάνωση τον Μάρτιο του 2025 κατέγραψε 19.585 στοχευμένες B2B συναντήσεις, με τη συμμετοχή 249 ξενοδοχείων και 255 παραγωγών και βιοτεχνών.

Η διοργάνωση είχε τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο.

Στον χώρο του Forum παρευρέθηκε και ο Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και συνεχάρη τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και την προσπάθεια προώθησης των εξαιρετικών κρητικών προϊόντων.

«Ήρθαμε στην καρδιά της Ευρώπης όχι ως παρατηρητές, αλλά ως παραγωγοί εξαιρετικών προϊόντων, με εξαγωγική δυναμική και με επιθυμία να χτίσουμε αληθινές συνεργασίες» τόνισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης και επεσήμανε ότι «η Κρήτη δεν είναι μόνο ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Είναι ένας τόπος παραγωγής, ποιότητας, καινοτομίας και αυθεντικότητας. Οι επιχειρήσεις μας επενδύουν διαρκώς στη μεταποίηση, στην εξωστρέφεια και στη δημιουργία προϊόντων που μπορούν να σταθούν επάξια στις διεθνείς αγορές».

