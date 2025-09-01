CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Η Κρήτη στηρίζει ενεργά τη σύνδεση Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 01/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, το Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με αντικείμενο τις Ασθένειες των Ψαριών και Οστρακοειδών.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, Γιώργος Αλεξάκης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη.

ΧΡΥΣΟΣ

Καλωσορίζοντας τους διεθνείς συνέδρους στην Κρήτη, τόνισε τη σημασία της επιστημονικής γνώσης, της καινοτομίας και της συνεργασίας με τα ερευνητικά ιδρύματα για τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο Γιώργος Αλεξάκης αναφέρθηκε στη διαχρονική συνεργασία της Περιφέρειας με το ΕΛΚΕΘΕ σε ευρωπαϊκά έργα, μελέτες και δράσεις για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και παρουσίασε τα στρατηγικά βήματα που υλοποιούνται για την ενίσχυση της έρευνας και της επιχειρηματικότητας. Ανέδειξε τις επιδόσεις της Κρήτης στην Έρευνα και Ανάπτυξη, με ποσοστό δαπανών 1,51% του ΑΕΠ – υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο – καθώς και τον κορυφαίο δείκτη επιστημονικής επιρροής δημοσιεύσεων.

NOVA

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε την πρωτοβουλία δημιουργίας του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (IBO), της «Θερμοκοιτίδας Ιδεών» και του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, που συντονίζει τη συνεργασία επιστήμης και αγοράς. Επισήμανε επίσης τη χρηματοδότηση έξι νέων ερευνητικών υποδομών, ύψους 12 εκατ. ευρώ, μέσω του ΠΕΠ 2021–2027, καθώς και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε διεθνή έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη γαλάζια και κυκλική οικονομία.

Κλείνοντας, σημείωσε: «Η Κρήτη επενδύει στη γνώση, τη συνεργασία και την καινοτομία, συνδέοντας την έρευνα με την επιχειρηματικότητα και τις ιδέες με τις ευκαιρίες».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 01/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Κρήτη: Ξεκινάει η ανάπτυξη της πρώτης Μεσογειακής Βιοκλιματικής Τράπεζας Σπόρων | +Video

01/09/2025

3 εκ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης – Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων

01/09/2025

Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Η κυβέρνηση της ΝΔ απέτυχε – Η ώρα της αλλαγής πλησιάζει

01/09/2025

Μαθήματα Κινεζικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

01/09/2025

Ο Γ. Πλακιωτάκης στην εκδήλωση απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής αρχής του Οροπεδίου Λασιθίου

01/09/2025
trakter

Κρήτη: Σοκ στην Ροδιά – Βρέθηκε σορός σε προχωρημένη σήψη

01/09/2025

Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη

01/09/2025

Κρήτη: Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι θα «δώσει» 12 μήνες τουρισμό!

31/08/2025

Χανιά: Κινητοποίηση φοιτητών για τις εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης

31/08/2025

Αγιος Νικόλαος: Ανακοινώνονται την 1η Σεπτεμβρίου οι δικαιούχοι voucher των βρεφονηπιακών σταθμών

31/08/2025
Back to top button