CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Στήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου στο έργο του ΚΕΘΕΑ

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Τη στήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου στο σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελεί ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ εξέφρασε ο Δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με εκπροσώπους του Συλλόγου.

Μετά το πέρας συνάντησης, κατά την διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι δράσεις και οι ανάγκες του οργανισμού, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου δήλωσε σχετικά:  «Θεωρούμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης & Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.), μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις του, επιτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο στη στεγνή απεξάρτηση. Ως Δημοτική Αρχή, στηρίζουμε όπως μπορούμε τόσο τον Σύλλογο Οικογένειας ΚΕΘΕΑ, όσο και συνολικά τη δομή του Ε.Ο.Π.Α.Ε., αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην κοινωνική συνοχή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

ΧΡΥΣΟΣ

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ Γ.Φ. (πρόεδρος), Κ.Α. (γραμματέας) και  Λ.Δ. (ταμίας), ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο για την έμπρακτη στήριξή του.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Κρήτη: Ενισχύθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων

11/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το θέμα του Καρναβαλιού

11/11/2025

Αγιος Νικόλαος, ΒΟΑΚ: Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας την Τετάρτη 11/11

11/11/2025

Τρεις νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες στη Γαύδο

11/11/2025
goulidakis

Ο Ιωάννης Γουλιδάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη

11/11/2025

Βούληση της Δημοτικής Αρχής του Αγίου Νικολάου η αναστήλωση του φάρου του Αφορεσμένου

11/11/2025

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου

11/11/2025

Ερώτηση Κ.Σπυριδάκη για Διαλυνάκειο νοσοκομείο Νεάπολης

11/11/2025

Διακοπή ρεύματος την Τρίτη 11/11 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

11/11/2025
αρναουτάκης

Αρναουτάκης: «Ανάγκη συστράτευσης για την παραβατικότητα – Ετοιμάζουμε πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών»

10/11/2025
Back to top button