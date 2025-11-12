Στήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου στο έργο του ΚΕΘΕΑ

Τη στήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου στο σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελεί ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ εξέφρασε ο Δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με εκπροσώπους του Συλλόγου.

Μετά το πέρας συνάντησης, κατά την διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι δράσεις και οι ανάγκες του οργανισμού, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου δήλωσε σχετικά: «Θεωρούμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης & Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.), μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις του, επιτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο στη στεγνή απεξάρτηση. Ως Δημοτική Αρχή, στηρίζουμε όπως μπορούμε τόσο τον Σύλλογο Οικογένειας ΚΕΘΕΑ, όσο και συνολικά τη δομή του Ε.Ο.Π.Α.Ε., αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην κοινωνική συνοχή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ Γ.Φ. (πρόεδρος), Κ.Α. (γραμματέας) και Λ.Δ. (ταμίας), ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο για την έμπρακτη στήριξή του.