Στήριξη του 12μηνου τουρισμού από τη Γαλλία με απευθείας πτήσεις στην Κρήτη όλο το χειμώνα

Με εξαιρετικά νέα επέστρεψε από το Παρίσι η αποστολή της Περιφέρειας Κρήτης όπου συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “IFTM TOP RESA” (15-17.09), στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2026. Η Transavia France ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει το πτητικό της πρόγραμμα για την Κρήτη και στη διάρκεια του χειμώνα, συνδέοντας απευθείας το Παρίσι (ORLY) με το Ηράκλειο, και μάλιστα διευρυμένο με έως και τέσσερις πτήσεις εβδομαδιαίως αρχής γενομένης από τέλη Οκτωβρίου 2026. Η επέκταση των πτήσεων της γαλλικής αεροπορικής εταιρείας στο Ηράκλειο και κατά τους χειμερινούς μήνες ενδυναμώνει τη συνδεσιμότητα Ελλάδας–Γαλλίας και δίνει νέα ώθηση στον τουρισμό της Κρήτης εκτός υψηλής περιόδου.

Η IFTM TOP RESA αποτελεί την κορυφαία έκθεση για τους επαγγελματίες του τουρισμού στη Γαλλία και προσέλκυσε φέτος 1.650 εκθέτες από 177 χώρες και περισσότερους από 32.000 επαγγελματίες επισκέπτες. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησαν επαφές με εκπροσώπους ταξιδιωτικών γραφείων, ταξιδιωτικών πλατφορμών, δημοσιογράφους, επηρεαστές της κοινής γνώμης, όπου συζητήθηκαν θέματα που άπτονται μεταξύ άλλων της υλοποίησης ταξιδιών εξοικείωσης (press/fam trips), της ενίσχυσης της προβολής της Κρήτης μέσα από καμπάνιες σε μέσα επικοινωνίας, την περαιτέρω εκπαίδευση στελεχών ταξιδιωτικών γραφείων μέσων webinar κ.α.

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι, όπου ο Πρέσβης Ιωάννης-Μιλτιάδης Νικολαΐδης ανακοίνωσε – μεταξύ άλλων – στους προσκεκλημένους δημοσιογράφους και επαγγελματίες του τουρισμού τη χειμερινή αεροπορική σύνδεση Παρίσι – Ηράκλειο.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Ηρακλείου Ελένη Βουγιουκαλάκη, και το στέλεχος του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Αλεξάνδρα Γλυκάκη.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε: «Οι Γάλλοι στην Κρήτη, το 2026 θα ξεπεράσουν τις 500.000 αφίξεις για πρώτη φορά και το 2027 αναμένεται, ξανά ανοδικό!! Η Transavia, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, θα πραγματοποιήσει εντός Οκτωβρίου, δυο (2) ταξίδια εξοικείωσης, γιατί προγραμματίζει κατά την χειμερινή περίοδο έως (4) πτήσεις την εβδομάδα από το Παρίσι απευθείας προς το Ηράκλειο και έτσι ο στόχος του 12μηνου αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά και για τον κύριο Γαλλικό αερομεταφορέα. Πολύ σημαντικό είναι το ότι, αυτό που θα παρουσιάσουμε στα ταξίδια εξοικείωσης, θα πρέπει να μπορούν να το βρουν και τον χειμώνα οι επισκέπτες μας. Πανηγυρίζει η Ποικιλόμορφη και η Συνεργατική Κρήτη Παντού!!»