Στήριξη σε περισσότερα από 800 άτομα προσέφερε η νέα Γραμμή Ενημέρωσης ΑμεΑ του Δήμου Ηρακλείου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Περισσότεροι από 800 συμπολίτες μας έχουν ήδη εξυπηρετηθεί το πρώτο τετράμηνο λειτουργίας της νέας Γραμμής Ενημέρωσης Ατόμων με Αναπηρία του Δήμου Ηρακλείου, η οποία λειτουργεί με την φροντίδα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας.

Πρόκειται για την υπηρεσία που δημιουργήθηκε με στόχο την άμεση ενημέρωση και υποστήριξη των ΑμεΑ και των οικογενειών τους και έχει μέχρι σήμερα εξυπηρετήσει 827 άτομα. Η επικοινωνία των πολιτών αφορά κυρίως σε διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας, την ενημέρωση για διαθέσιμα κοινωνικά προγράμματα και επιδόματα, τις παραπομπές σε Δημοτικές και Κοινωνικές Δομές καθώς και ζητήματα καθημερινής εξυπηρέτησης και προσβασιμότητας.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η γρήγορη ανταπόκριση και η όσο το δυνατόν ταχύτερη επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες, με τελικό αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της καθημερινότητας τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία παρουσιάζει μεγάλη απήχηση όχι μόνο στην πόλη του Ηρακλείου αλλά και στα χωριά του Δήμου, καθώς και σε πολίτες άλλων Δήμων της Κρήτης, οι οποίοι αναζητούν ενημέρωση και καθοδήγηση για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για τη νέα Γραμμή Ενημέρωσης Ατόμων με Αναπηρία μπορούν να καλούν στο 2813409595 από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 08:00-14:30, καθώς και να στέλνουν τα αιτήματα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση paspalaki-e@heraklion.gr.

