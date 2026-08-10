Στην τελική ευθεία για τα πρώτα 10 χλμ. του ΒΟΑΚ

Σε πλήρη εξέλιξη η διάνοιξη της σήραγγας Σ2 και από τις δύο πλευρές από τον όμιλο AKTOR. Στο τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος εστιάζει τις εργασίες η AKTOR, με το σημαντικό ορόσημο γα το έργο να αφορά διάνοιξη της σήραγγας Σ2 και από τις δύο πλευρές.

Το μήκος της σήραγγας υπλογίζεται σε πάνω από δύο χιλιόμετρα με το χρόνο κατασκευής να έχει φτάσει τον ενάμιση χρόνο σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο γεωλογικό περιβάλλον.

Στο σημείο αυτό δημιουργείται ένας σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος, συνολικού πλάτους 22,25 μέτρων, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση.

Η παρουσία του Ομίλου AKTOR στον ΒΟΑΚ

Ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης μέσω τριών σημαντικών συμβάσεων, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό του ρόλο σε ένα έργο εθνικής προτεραιότητας.

Η πρώτη, είναι το έργο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που υλοποιείται από την Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Συμμετοχές – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και αφορά στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη, προϋπολογισμού 330 εκατ. ευρώ και μήκος 22,5 χλμ.

Η δεύτερη, αφορά στην εξ’ ολοκλήρου ανάληψη από τον Όμιλο AKTOR, του έργου που αφορά στην κατασκευή του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, προϋπολογισμού 169 εκατ. ευρώ και συνολικού μήκους 14,5 χλμ., του οποίου η υλοποίηση προχωρά με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς.

Ενώ τον Φεβρουάριο, ο όμιλος AKTOR υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για τη συμμετοχή του, με ποσοστό 36%, στο σχήμα «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ» (με μοναδικό μέτοχο έως σήμερα την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) μέσω των θυγατρικών του «AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ έχει αναλάβει ως παραχωρησιούχος την υλοποίηση του έργου για τη «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο», ενός από τα μεγαλύτερα και πλέον σύνθετα έργα υποδομής που κατασκευάζονται σήμερα στη χώρα. Το έργο πραγματοποιείται μέσω σύμβασης παραχώρησης διάρκειας 35 ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για το τμήμα Χανιά – Κίσσαμος που έχει ενεργοποιηθεί ήδη από τον Δεκέμβριο, και συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται σε περίπου 2 δισ. ευρώ

Ισχυρό αποτύπωμα στην Κρήτη

Η παρουσία του Ομίλου AKTOR στην Κρήτη είναι πολυδιάστατη και διαχρονική. Ενδεικτικά περιλαμβάνει:

• τη Σύμβαση ΣΔΙΤ για την κατασκευή και λειτουργία των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο & Ρέθυμνο), προϋπολογισμού €255 εκατ., με διάρκεια 30 ετών, το πρώτο έργο αυτού του είδους στην Ελλάδα,

• σημαντικά υδραυλικά και περιβαλλοντικά έργα, όπως η Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Αποσελέμη, η κατασκευή και τα έργα ενίσχυσης του Ταμιευτήρα Αποσελέμη, καθώς και τα συμπληρωματικά έργα του Ταμιευτήρα Μπραμιανών και Αντιπλημμυρικών Έργων Γρα Λυγιάς και Φράγματος Μύρτου, τα αντιπλημμυρικά έργα Γρα Λυγιάς και Φράγματος Μύρτου του Νομού Λασιθίου και το αρδευτικό δίκτυο οροπεδίου Λασιθίου

Με την ενεργή και πολυεπίπεδη συμμετοχή σε μεγάλα και σύνθετα έργα, ο Όμιλος AKTOR, συμβάλλει δυναμικά στον μετασχηματισμό των κρίσιμων υποδομών της χώρας, ενισχύοντας διαρκώς το αποτύπωμά του στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια και δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους εργαζόμενους, τους μετόχους, την κοινωνία και την οικονομία της χώρας.