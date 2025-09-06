CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Στην Πράξη: «Τι φοβάται ο Δήμαρχος κ. Μενεγάκης;»

Απαντώντας στο δημοσίευμα του Δημάρχου σχετικά με την κατάθεση προσφυγής κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, επισημαίνουμε τα εξής:

Ο Δήμαρχος οφείλει να ξεκαθαρίσει, θα εφαρμόσει την ανάκληση της ΕΣΑΛ; Θα εφαρμόσει τον νέο Κ.Ο.Κ.; Γιατί σε κάθε ανακοίνωση μνημονεύει και κάτι διαφορετικό.

Η άσκηση προσφυγής δεν αποτελεί πράξη στείρας αντιπολίτευσης, αλλά θεσμική διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο και έχει αποκλειστικό σκοπό τον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής.

Από την πρώτη στιγμή είχαμε εκφράσει τις ενστάσεις  μας για τον τρόπο χειρισμού του Δημάρχου για το συγκεκριμένο θέμα.

Σε ένα κράτος δικαίου, η τήρηση της νομιμότητας είναι αδιαπραγμάτευτη και καμία πολιτική επιλογή όσο φιλόδοξη κι αν παρουσιάζεται δεν μπορεί να παρακάμπτει το θεσμικό πλαίσιο. Αντί να αναμένει με τη θεσμική σοβαρότητα που επιβάλλεται την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έσπευσε να εκδώσει δελτίο τύπου «μικροπολιτικού» χαρακτήρα περί «λανθασμένης ενέργειας» προσπαθώντας πάλι να προκαταλάβει και να αποπροσανατολίσει .

Η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής είναι να δείχνει σεβασμό στους θεσμούς και στις διαδικασίες, ώστε οι αποφάσεις της να είναι στέρεες, αξιόπιστες και προς όφελος του κοινού συμφέροντος.

Ας περιμένουμε, λοιπόν, την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

Γιατί μόνο με σεβασμό στη νομιμότητα και με όραμα μπορούμε να χτίσουμε μια πόλη που αξίζει πραγματικά στους πολίτες.

Για το συνδυασμό «Στην Πράξη»

Αλεξάκης Χαρίλαος

