«Στην Πράξη»: Κινδυνεύουν οι χρηματοδοτήσεις των ΣΒΑΑ

25/11/2025
Παρόλες τις συνεχείς οχλήσεις μας και παρά τα καμπανάκια κινδύνου που έχουμε χτυπήσει από την πρώτη στιγμή για το ζήτημα της χρηματοδότησης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), ο Δήμος Αγίου Νικολάου εξακολουθεί να τηρεί εκκωφαντική σιωπή.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει λάβει από τις 14 Οκτωβρίου το επίσημο έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής, το οποίο ουσιαστικά αποτυπώνει ένα μνημείο παραπληροφορησης της Δημοτικής Αρχής και επιβεβαιώνει πλήρως τους κινδύνους που επισημαίνουμε εδώ και πολλούς μήνες.

Το έγγραφο αναφέρει ξεκάθαρα πως «δεν είναι δυνατή η υποβολή ως ενιαίο έργο» της Ανάπλασης της οδού Παλαιολόγου και της περιοχής Αράπικα, της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και της Επαναχρησιμοποίησης του Φρουραρχείου. Επίσης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά ότι το κτίριο δεν έχει ακόμη παραχωρηθεί στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

«Μεγάλη επισφάλεια την οποία παρουσιάζουν τα εργα που προτείνονται  στην 1η Αναθεώρηση  του ΣΒΑΑ Αγίου Νικολάου ως προς την ωρίμανση τους και εν συνεχεία υλοποιησης τους».

Επιπλέον, ζητείται η επανυποβολή της αναθεωρημένης Στρατηγικής ΒΑΑ έως τις 15 Νοεμβρίου. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα, 25 Νοεμβρίου, δέκα ημέρες μετά την προθεσμία που δόθηκε, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το τι έχει πράξει ο Δήμος.

Επιβάλλεται λοιπόν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου και η Διεύθυνση Μελετών  προς τους οποίους απευθύνεται το έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής να απαντήσουν το συντομότερο και ξεκάθαρα:

1.      Τι γίνεται με τη χρηματοδότηση των ΣΒΑΑ;

2.      Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επικαιροποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ από τη Διεύθυνση Μελετών;

3.      Σε τι βαθμό ωριμότητας βρίσκονται οι μελέτες που μνημονεύονται στο έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής;

Δυστυχώς, οι εμμονές της Δημοτικής Αρχής, που επέλεξε να μην υλοποιήσει την ανάπλαση της παραλιακής, οδηγούν πλέον στον κίνδυνο να χαθεί το σύνολο της χρηματοδότησης.
Οι δικαιολογίες, μετά από 22 μήνες, έχουν εξαντληθεί.

Με δεδομένο ότι η προθεσμία πλησιάζει και οι χρηματοδοτήσεις αυτές καθορίζουν το μέλλον της πόλης, η αδράνεια δεν είναι απλώς αδιαφορία είναι επικίνδυνη.

Με εκτίμηση

Αλεξάκης Χαρίλαος

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης

Για το συνδυασμό «Στην Πράξη»

