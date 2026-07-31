«Στην Πράξη»: Αλλάζουν τα πρόσωπα, μένουν οι παθογένειες…

Ως συνδυασμός «Στην Πράξη», εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Παράλληλα, δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους κατοίκους της Κρήτης που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές, καθώς και σε όλους όσοι μάχονται στην πρώτη γραμμή με τις φλόγες.

Δυστυχώς, στο Δημοτικό Συμβούλιο φαίνεται πως τίποτα ουσιαστικό δεν έχει αλλάξει.Μετά τη συνάντησή μας με τον νέο Πρόεδρο, καλλιεργήθηκε η προσδοκία για μια νέα αντίληψη στη λειτουργία του οργάνου με καλύτερο προγραμματισμό, έγκαιρη ενημέρωση και ουσιαστική προετοιμασία των θεμάτων. Η πραγματικότητα, όμως, στο πρώτο κιόλας συμβούλιο μας διέψευσε.

Έλλειψη προγραμματισμού & θεσμικού σεβασμού: Παρότι ήταν εκ των προτέρων γνωστή η απουσία μου στο εξωτερικό συμμετέχοντας στην επίσημη αποστολή του Δήμου Αγίου Νικολάου στην αδελφοποιημένη πόλη Râmnicu Vâlcea της Ρουμανίας και παρά τη διαβεβαίωση του Προέδρου ότι τα θέματα θα ήταν καθαρά διαδικαστικά, εισήχθη ξαφνικά προς συζήτηση η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

Θέματα μείζονος σημασίας «στα γρήγορα»: Ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, που καθορίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και απαιτεί σοβαρή μελέτη και διάλογο, φέρνεται προς συζήτηση στα τέλη Ιουλίου, χωρίς τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας των παρατάξεων.

Πρόχειρος σχεδιασμός: Την ίδια στιγμή, η αιφνιδιαστική σύγκληση νέας συνεδρίασης για την αμέσως επόμενη Δευτέρα επιβεβαιώνει την απουσία ακόμα και του στοιχειώδους προγραμματισμού.

Το θετικό βήμα: Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο νέος Πρόεδρος επικοινωνεί εγκαίρως για να ενημερώνει για τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων. Αυτό είναι ασφαλώς μια θετική διαφοροποίηση, αλλά από μόνο του δεν αρκεί.Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει ανάγκη μόνο από τυπική επικοινωνία. Απαιτείται ουσιαστικός προγραμματισμός, έγκαιρη προετοιμασία των θεμάτων και απόλυτος σεβασμός στον θεσμικό ρόλο όλων των δημοτικών παρατάξεων.Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί το όργανο να λειτουργήσει αποτελεσματικά, προς όφελος του Δήμου και των δημοτών μας.