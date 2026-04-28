Στην Περιφέρεια Κρήτης το Κύπελλο Ελλάδας – Η μεγάλη γιορτή του ΟΦΗ στο Ηράκλειο

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Σε κλίμα απόλυτου ενθουσιασμού και εορταστικής ατμόσφαιρας, η Περιφέρεια Κρήτης υποδέχθηκε απόψε την ομάδα του ΟΦΗ, η οποία γιόρτασε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας (Betsson Greek Cup) μαζί με χιλιάδες φιλάθλους της που κατέκλυσαν την πλατεία ελευθερίας στο Ηράκλειο, φωνάζοντας συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα.

Το ιστορικό τρόπαιο υψώθηκε στο μπαλκόνι του κτιρίου της Περιφέρειας, το οποίο «πνίγηκε» στις επευφημίες και τα καπνογόνα των φίλων της ομάδας που κατέκλυσαν την Πλατεία Ελευθερίας.

Την ομάδα του ΟΦΗ υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος συνεχάρη προσωπικά τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Μιχάλη Μπούση, τον προπονητή Χρήστο Κόντη, τεχνικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές για τη μεγάλη επιτυχία που φέρνει ξανά τον τίτλο στο Ηράκλειο μετά από 39 χρόνια.

Μια πόλη «ασπρόμαυρη»

Η άφιξη του ανοιχτού λεωφορείου των νικητών με το σύνθημα “WINNERS” στην Πλατεία Ελευθερίας σήμανε την κορύφωση των πανηγυρισμών. Οι παίκτες της ομάδας, κρατώντας το κύπελλο, έγιναν ένα με τον κόσμο, ενώ από το μπαλκόνι της Περιφέρειας οι διοικούντες και ο Περιφερειάρχης μοιράστηκαν τη χαρά της μεγάλης νίκης, σε μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του συλλόγου και της πόλης.

Η αποψινή γιορτή επισφραγίζει την επιστροφή του ΟΦΗ στους τίτλους, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως πρεσβευτή του κρητικού αθλητισμού και προσφέροντας στιγμές εθνικής αθλητικής υπερηφάνειας σε ολόκληρο το νησί.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

Ο Σταύρος Αρναουτάκης, φανερά ικανοποιημένος από τη μεγάλη επιτυχία, δήλωσε:

«Σήμερα η Κρήτη γιορτάζει μια μεγάλη αθλητική επιτυχία. Ο ΟΦΗ, με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, αποδεικνύει τη δυναμική του και τη σημασία του για τον αθλητισμό της πατρίδας μας. Παράλληλα όμως είναι και μια μέρα για τα νιάτα μας. Μια μέρα που τα νέα παιδιά θα «μπολιαστούν’ με την αγάπη για τον αθλητισμό. Είναι μια ημέρα χαράς για όλους τους Κρητικούς. Ως Περιφέρεια, στηρίζουμε σταθερά τον αθλητισμό και τις ομάδες μας που προβάλλουν το νησί μας σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Συγχαρητήρια στη διοίκηση, τους παίκτες και τον υπέροχο κόσμο του ΟΦΗ για αυτή την ιστορική στιγμή». 

