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Στην πανελλαδική κινητοποίηση για την υγεία στη Θεσσαλονίκη συμμετείχε ο σύλλογος εργαζομένων ΓΝΑΝ

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/09/2026
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05092026
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Βγήκαμε στον δρόμο για να διαδηλώσουμε απέναντι στην πολιτική που υποβαθμίζει το δημόσιο σύστημα Υγείας, εξουθενώνει τους εργαζόμενους και ανοίγει ακόμα περισσότερο τον δρόμο στην ιδιωτικοποίηση και την κερδοσκοπία.

ΧΡΥΣΟΣ

Οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ έχουμε φτάσει στα όριά μας. Δεν θα αποδεχτούμε την εργασιακή εξόντωση, τις ελλείψεις προσωπικού, τα ατελείωτα χρωστούμενα ρεπό και άδειες και τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας.

SUNSTOP

Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η δημόσια Υγεία σε πεδίο κερδοφορίας των ιδιωτικών ομίλων και οι ασθενείς σε πελάτες.

MARIS

Διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε και αυτά που χρειάζεται το ΕΣΥ:
– 20% αυξήσεις στους μισθούς και άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
-Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.
-Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης και ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας.
-Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και πλήρη κατοχύρωση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων.
-Ένταξη στα ΒΑΕ  όλων των εργαζομένων του ΕΣΥ που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς.
– Δημόσια, δωρεάν και καθολική Υγεία, με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς μισθούς για όλους τους εργαζόμενους.

Οι δικαστικές αποφάσεις δεν ακυρώνουν τους αγώνες μας!

Ο 13ος και ο 14ος μισθός, οι αυξήσεις, οι προσλήψεις και η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας κερδίζονται στους δρόμους, με συλλογικό αγώνα και διεκδίκηση.

ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ!
ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ!
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!
Συνεχίζουμε με  συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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