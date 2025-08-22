Στην Κρήτη ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος

Εν μέσω αυξημένων μεταναστευτικών ροών, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς, συνέχισε τις επαφές του στην Κρήτη, συναντώντας τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Νωρίτερα, το πρωί της Παρασκευής, πραγματοποιήθηκε κλειστή σύσκεψη υπό τον ίδιο στο Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Με φόντο την εκ νέου όξυνση του προβλήματος, όπως αποτυπώνεται από τις μαζεμένες “καραβιές” τα τελευταία 24ωρα στα νότια της Κρήτης, η επίσκεψη του κ. Κοντιζά εντάσσεται στο πλαίσιο του καλύτερου δυνατού επιχειρησιακού συντονισμού εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος.

Πάγιο αίτημα των Λιμενικών της Κρήτης, οι αντοχές των οποίων δοκιμάζονται καθημερινά από τις αρχές του έτους, είναι η ενίσχυση με μέσα και προσωπικό των Υπηρεσιών τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν επαρκώς και σε ανθρώπινες συνθήκες στα καθήκοντά τους, κάτι που επισημαίνεται από τους συνδικαλιστές εκπροσώπους τους.