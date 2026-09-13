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Στην Κρήτη οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου Crete Valley

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 13/09/2026
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13092026
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Στην Κρήτη βρέθηκαν οι 41 εταίροι από 13 ευρωπαϊκές χώρες του έργου Crete Valley, στο οποίο συμμετέχει ενεργά η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο κομβικής συνάντησης εργασίας για την πορεία υλοποίησης και την εξέλιξη των δράσεων ενεργειακής μετάβασης.

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Το πρόγραμμα της συνάντησης περιελάμβανε παρουσιάσεις και αναλυτικές ενημερώσεις καθώς και επιτόπιες επισκέψεις στις πιλοτικές εφαρμογές του έργου στην Άρβη, το Αρκαλοχώρι και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), όπου παρουσιάστηκαν καινοτόμες λύσεις για την παραγωγή και αξιοποίηση καθαρής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.

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Στην Άρβη παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο σύστημα που αναπτύσσεται για ψύξη και τηλεθέρμανση, σε άμεσο συνδυασμό με κοινοτικά φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία θα καλύπτουν πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες 20 κατοικιών.

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Στο Αρκαλοχώρι, η κεντρική μονάδα τηλεθέρμανσης με βιομάζα βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο κατασκευής και προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία τον χειμώνα του 2027. Η πρώτη φάση του έργου προβλέπει τη σύνδεση τουλάχιστον 70 νοικοκυριών καθώς και του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Το εγχείρημα εφαρμόζει ένα πρότυπο μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Η βιομάζα από τα υπολείμματα κλαδεμάτων ελαιόδεντρων θα αξιοποιείται για παραγωγή βιοκαυσίμου, ενώ τα οργανικά απόβλητα θα αποτελούν πρώτη ύλη για παραγωγή βιοαερίου, θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, επιστρέφοντας τα υποπροϊόντα ως εδαφοβελτιωτικά στην αγροτική παραγωγή.

Γιώργος Αλεξάκης: «Η Κρήτη οδηγός για άλλα νησιά και περιφέρειες» 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Γιώργος Αλεξάκης δήλωσε:

«Το Crete Valley αποτελεί ένα εμβληματικό έργο για την Κρήτη και την Ευρώπη. Αξιοποιούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού, συνδυάζοντας διαφορετικές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, τη βιομάζα και την κυκλική οικονομία. Στόχος μας είναι η δημιουργία πραγματικών υποδομών με ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες, λειτουργώντας ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής για ολόκληρη τη νησιωτική και περιφερειακή Ευρώπη».

Άρης Τσεκούρας: «Πραγματικά έργα με βιώσιμη προοπτική» 

Ο σύμβουλος μηχανικός και υπεύθυνος ανάπτυξης έργων του Crete Valley Άρης Τσεκούρας επεσήμανε:

«Το Crete Valley ξεπερνά τα όρια των απλών πιλοτικών δοκιμών. Αποτελεί την αφετηρία για πραγματικές υποδομές, σχεδιασμένες εξαρχής για μακροχρόνια και βιώσιμη λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες και οικονομικά μεγέθη, προσφέροντας άμεσα οφέλη στους πολίτες και στις ενεργειακές κοινότητες».

Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις, η Κρήτη καθιερώνεται ως ευρωπαϊκό κέντρο πρωτοποριακών ενεργειακών λύσεων, θέτοντας στο επίκεντρο τη συμμετοχή της κοινωνίας και την αειφόρο διαχείριση των τοπικών πόρων.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 13/09/2026
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