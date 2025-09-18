CAFE MELI
Στην έκθεση SEREXPO 2025 το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Νέο άνοιγμα στην αγορά της Μακεδονίας επιχειρεί το Επιμελητήριο Ηρακλείου συμμετέχοντας με επιχειρηματική αποστολή στην καταξιωμένη έκθεση SEREXPO 2025, η οποία συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια παρουσίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα των Βαλκανίων.

Στο κοινό περίπτερο με την Περιφέρεια Κρήτης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου φιλοξενεί έξι επιχειρήσεις – μέλη του, που δήλωσαν εγκαίρως συμμετοχή στην επιχειρηματική αποστολή και δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων και των υπηρεσιών.

Πρόκειται για τις εταιρείες:

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ “ΤΟ ΜΑΓΓΙΡΙ”

ΜΥΣΙΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

STAR SLEEP I.K.E.

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

CRETE GOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ “SMYRIS”

Υπό την καθοδήγηση των στελεχών του Επιμελητηρίου, οι εκπρόσωποι των εταιρειών πραγματοποιούν επιχειρηματικές (Β2Β) συναντήσεις με  στελέχη επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και χωρών των Βαλκανίων που συμμετέχουν στην έκθεση, διερευνώντας τις δυνατότητες απευθείας συνεργασίας.

Τιμώμενη Περιφέρεια της φετινής διοργάνωσης, που πραγματοποιείται στο Επιχειρηματικό Κέντρο SEREXPO «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ», είναι η Περιφέρεια Κρήτης και τιμώμενη χώρα η Ρουμανία, η οποία συμμετέχει με μεγάλη επιχειρηματική αποστολή.

Οι Ρουμάνοι επιχειρηματίες έδειξαν, μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Κρητικά προϊόντα στις  απευθείας συναντήσεις που είχαν με τους κρητικούς επιχειρηματίες.

Επικεφαλής της επιχειρηματικής αποστολής από το Ηράκλειο είναι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, ο οποίος δήλωσε για άλλη μια φορά την προσήλωση του φορέα σε δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων και αναδεικνύουν τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα. «Φέτος συμμετέχουμε για πρώτη φορά στην έκθεση SEREXPO και τα αποτελέσματα φαίνονται αρκετά ενθαρρυντικά, κρίνοντας από το μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στις συναντήσεις με τα μέλη μας. Η παρουσία εδώ, επιχειρήσεων και από τα Βαλκάνια, δίνει μία νέα προοπτική προσέγγισης νέων αγορών, στις οποίες μέχρι τώρα δεν είχαμε συντονισμένη πρόσβαση» ανέφερε ο κ. Καρκανάκης.

Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης, ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Πάρις Τζόρβας και η Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων κα Άρτεμις Μαυράκη.

Η  SEREXPO 2025, διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Σερρών,  έχει διάρκεια από 17 έως 21 Σεπτεμβρίου και στην τελετή των εγκαινίων συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, και ο πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής Σερρών της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου.

