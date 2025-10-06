Στην έκθεση ANUGA 2025 το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Σημαντική παρουσία στην έκθεση ANUGA 2025 πραγματοποιεί, για άλλη μια φορά, το Επιμελητηρίου Ηρακλείου – μέλος του Enterprise Europe Network – συμμετέχοντας με 8 επιχειρήσεις – μέλη του στην κορυφαία διοργάνωση.

Πρόκειται για τις επιχειρήσεις:

GOLD GRELIA Ε.Ε.

MELISAGRO AE

Μ. ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.E

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ/GLOBAL UNITED TRADE MON IKE

ΒΟΤΟΜΟΣ ΑΕ ΖΑΡΟΣ

ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕΒΒΤ & ΞΕ – ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ

ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΟΕ OLEUM CRETE

Οι επιχειρήσεις φιλοξενούνται στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, αξιοποιώντας την ανοικτή πρόσκληση του φορέα για έγκαιρη συμμετοχή και κάλυψη μέρους των εξόδων τους.

Η ANUGA θεωρείται η μεγαλύτερη και σημαντικότερη έκθεση τροφίμων – ποτών στον κόσμο. Πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στο Koelnmesse της Κολωνίας στη Γερμανία, σε εκθεσιακό χώρο 300.000 τετραγωνικών μέτρων και αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια γαστρονομία.

Συμμετέχουν περίπου 8.000 εκθέτες από 110 χώρες και μέσω των προϊόντων τους αναδεικνύονται οι τάσεις στη διεθνή αγορά τροφίμων, οι καινοτομίες και ο σύγχρονος σχεδιασμός προϊόντων και συσκευασίας, με ειδική αναφορά σε βιολογικά προϊόντα και αγορές Halal / Kosher.

Η επιχειρηματική αποστολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο κ. Μηνά Μελισσείδη έχει την υποστήριξη στελέχους του Γραφείου Επιχειρηματικής Υποστήριξης του φορέα, για τον καλύτερο συντονισμό και την οργάνωση Β2Β συναντήσεων.

«Η αδιάλειπτη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στις μεγαλύτερες εκθέσεις του κόσμου υποδηλώνει τον σαφή προσανατολισμό μας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των μελών μας και φανερώνει τον δυναμισμό της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, που τολμά, εξελίσσεται και συναγωνίζεται καταξιωμένες ξένες εταιρείες, στηριζόμενη στην ποιότητα των κρητικών προϊόντων» επισήμανε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης και τόνισε ότι η ίδια στρατηγική ακολουθείται από τον φορέα και σε άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας, σε μία συνεχή προσπάθεια να διευρυνθεί η παρουσία των επιχειρήσεων του Ηρακλείου στη διεθνή αγορά, μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες.

Η έκθεση ANUGA 2025 διαρκεί από 4 έως 8 Οκτωβρίου 2025 με επίσημη χώρα-εταίρο την Κορέα, η κουζίνα της οποίας (K-Food) έχει αποκτήσει αυξανόμενη παγκόσμια αναγνώριση τα τελευταία χρόνια.